BAN vs WI, Test: १८४ वर ७ बाद... अन् मग तोहीद हृदोयची डबल सेंच्युरी! तिसराच सामना खेळताना बांगलादेशला दिली आघाडी

Bangladesh vs West Indies, 2nd Test: वेस्ट इंडिज आणि बांगलादेश संघात सध्या रोमांचक कसोटी मालिका सुरू आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियशीपचाही भाग आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सुरू असून या सामन्याचा तिसरा दिवस तोहिद हृदोयने (Towhid Hridoy Double Century) गाजवला आहे. त्याने नाबाद द्विशतक करत बांगलादेशला संकटातून अक्षरश: बाहेर काढले आहे. या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना वेस्ट इंडिजने जिंकला आहे. त्यामुळे बांगलादेशला मालिका वाचवण्यासाठी दुसऱ्या सामन्यात विजयाची आवश्यकता आहे. मात्र वेस्ट इंडिजने पहिल्या डावात १०६.४ षटकात ३५६ धावा ठोकल्या होत्या. वेस्ट इंडिजकडून अमीर जंगूने १३३ धावा केल्या, तर केविन विकहॅमने ६१ धावांची, तर जस्टीन ग्रीव्ह्जने ५१ धावांची खेळी केली होती. बांगलादेशकडून गोलंदाजी करताना हसन मेहमूदने ६ विकेट्स घेतल्या होत्या. .BAN vs WI 2nd Test: हादरवणारा प्रसंग... Live सामन्यात खेळाडूला स्ट्रेचरवरून हॉस्पिटलमध्ये न्यावे लागले, सहकारी टेंशनमध्ये. त्यानंतर बांगलादेशचा संघ पहिल्या डावात फलंदाजीसाठी उतरला, पण सलामीवीर तान्झिद हसन तमिम (१६), नयीम हसन (५) आणि कर्णधार नजमुल हुसैन शान्तो (१८) स्वस्तात बाद झाले. त्यामुळे चौथ्या क्रमांकावर उतरलेल्या तोहिद हृदोयवर जबाबदारी होती. त्याला आधी मुशफिकूर रेहिमने साथ दिली. त्यांच्यात ७३ धावांची भागीदारी झाल्याने बांगलादेशने १०० धावांचा टप्पा पार केला, पण मुशफिकूर ३४ धावा करून बाद झाला. पोठापाठ लिटन दास, मेहदी हसन मिराज आणि हसन मेहमुदही स्वस्तात बाद झाले. त्यामुळे एका बाजूने जरी हृदोय खेळत असला, तरी दुसऱ्या बाजूने विकेट गेल्याने बांगलादेशची अवस्था ७ बाद १८४ धावा अशी बिकट झाली होती. .परंतु, तैजुल इस्लामने हृदोयला दमदार साथ दिली. एका बाजूने तैजुल संयमी खेळत होता, तर दुसऱ्या बाजूने हृदोयने धावफलक हलता ठेवला. तो आक्रमक खेळत होता. त्याने या भागीदारीदरम्यान शतक पूर्ण केले आणि मग दीडशतकी खेळीही केली. अखेर त्यांची ११७ धावांची भागीदारी जोमेल वॉरिकनच्या गोलंदाजीवर तैजुलला ५६ चेंडूत २२ धावांवर असताना अमीर जंगूने यष्टीचीत करत तोडली. पण तोपर्यंत बांगलादेशने ३०० धावांचा टप्पा पार केला होता..नंतरही हृदोय दमदार खेळत होता, त्याला तस्कीन अहमदने साथ दिली. त्यानेही बराचवेळ साथ देत हृदोयसोबत ८५ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान, ३०४ चेंडूत हृदोयने त्याच्या कारकिर्दीतील पहिले द्विशतक ठोकले. विशेष म्हणजे २५ वर्षीय हृदोयचा हा केवळ तिसराच कसोटी सामना आहे. तो द्विशतकानंतरही चांगला खेळत होता. परंतु, त्यांची भागीदारी जेडन सिल्सलने तस्किन अहमदला बाद करत तोडली. तस्किन अहमद २९ चेंडूत १२ धावांवर बाद झाला. शादमान इस्लाम दुखापतीमुळे फलंदाजीला आला नाही. त्यामुळे तिथेच बांगलादेशचा डाव संपला. बागंलादेशने १११.५ षटकात ३८६ धावा केल्या. यात हृदोयच्या नाबाद २४२ धावांचे मोठे योगदान राहिले. त्याला शेवटपर्यंत बाद करता आले नाही. त्याने ३५९ चेंडूत ही खेळी करताना २२ चौकार आणि ११ षटकार मारले. एक वेळ अशी होती की बांगलादेशला मोठी पिछाडी मिळेल, असे चित्र होते, पण हृदोयच्या द्विशतकामुळे बागंलादेशने ३० धावांची आघाडी मिळवली..IND vs NZ: नमन धीरच्या विकेटवरून वाद! टीम सिफर्टच्या बाऊंड्रीवरील कॅचवर केएल राहुलही अंपायरला भिडला; नेमकं काय घडलं.या डावात वेस्ट इंडिजकडून गोलंदाजी करताना जोमेल वॉरिकनने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर जेडन सिल्सने २ विकेट्स घेतल्या. शामर जोसेफ, जस्टिन ग्रीव्ह्ज आणि कर्णधार रोस्टन चेस यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.तिसऱ्या दिवस अखेर वेस्ट इंडिजने दुसऱ्या डावात ४ षटकात बिनबाद ७ धावा केल्या आहेत. वेस्ट इंडिज अद्यापही २३ धावांनी पिछाडीवर आहे..हृदोयचा विश्वविक्रमया सामन्यात तोहिद हृदोयने नाबाद २४२ धावा केल्याने तो आता कसोटी क्रिकेटमध्ये बांगलादेशसाठी सर्वोच्च वैयक्तिक धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. त्याने मुशफिकूर रहिमचा विक्रम मोडला आहे. रहिमने २०१८ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध नाबाद २१९ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.