IPL 2026 : स्टार खेळाडूंसोबत शेवटचा'सेल्फी'! १४ वर्षीय अभव, २० वर्षीय क्रिकेटपटूचा जागीच मृत्यू; DC vs RCB सामन्यानंतर भयानक घडलं

Two Delhi Capitals Supporters Lose Lives in Post-Match Accident: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, सामन्यानंतर दिल्लीच्या अशोक रोडवर भयंकर अपघात झाला. सोमवारी रात्री झालेल्या अपघातात १४ वर्षीय अभव याच्यासह २० वर्षीय यज्ञ भाटिया यांचे निधन झाले. अभव हा यज्ञचा चुलत भाऊ होता, तर २० वर्षीय यज्ञ हा एक उदयोन्मुख क्रिकेटपटू होता. यशच्या इंस्टाग्रामवर क्रिकेटपटूूंसोबतचे फोटो आणि क्रिकेट खेळतानाचे व्हिडिओ आहेत. बीएससीच्या विद्यार्थ्याने २२ यार्डच्या मैदानावर मोठे यश मिळवण्याचे स्वप्न पाहिले होते..यज्ञला संगीताचीही आवड होती आणि त्याच्या अनेक इन्स्टा रील्समध्ये तो गिटार वाजवताना आणि गाताना दिसतोय. पण भीषण रस्ते अपघातात त्याचा जीव गेला. अपघाताच्या काही तास आधी त्याने क्रिकेटपटूंसोबतचे व्हिडिओ आणि सेल्फी इंस्टाग्रामवर पोस्ट केले होते..IPL म्हणजे बिझनेस, मनोरंजन... क्रिकेट नाहीच! काव्या मारनच्या संघातील सदस्याचा मोठा दावा; म्हणाला, इथे खेळाच्या विकासापेक्षा....यज्ञ आणि अभव सोमवारी अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू यांच्यातील सामना पाहण्यासाठी गेले होते. सामन्यानंतर, ते दोघे यज्ञच्या बाईकवरून पश्चिम दिल्लीतील त्यांच्या घरी निघाले. मागे बसलेला अभव त्याचे वडील सुमित भाटिया यांच्याशी फोनवर बोलत होता, तेव्हा अशोक रोडवर बाईक एका ट्रकला धडकली. सुमित यांना एक मोठा आवाज ऐकू आला आणि त्यानंतर शांतता पसरली. त्यांनी फोन करणे सुरूच ठेवले, पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. नंतर, एका अनोळखी व्यक्तीने फोन उचलला आणि अपघाताची माहिती दिली..भाटिया कुटुंब सुकामेव्याचा व्यवसाय करतात आणि पश्चिम दिल्लीतील अशोक नगरमध्ये राहताक. आज अभवचा वाढदिवस साजरा करण्याची तयारी करत होते, पण नियतीच्या एका क्रूर खेळामुळे आता त्यांच्या कुटुंबावर एक मोठे संकट कोसळले आहे. दरम्यान, अपघातानंतर न थांबता घटनास्थळावरून पळून गेलेल्या ट्रकचा पोलिसांनी शोध घेतला आहे. हे अवजड वाहन जप्त करण्यात आले असून, पोलीस फरार असलेल्या चालकाचा शोध घेत आहेत.