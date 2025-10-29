Cricket

OMG: ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटूची मृत्यूशी झुंज, हॉस्पिटलमध्ये लाईफ सपोर्टवर! T20 सामन्यापूर्वी घडलं काहीतरी भयंकर

Australian cricketer on life support: ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न शहरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. स्थानिक ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी वॉर्मअप करताना तरुण क्रिकेटपटूला चेंडू लागल्याने तो गंभीर जखमी झाला असून, सध्या तो हॉस्पिटलमध्ये लाईफ सपोर्टवर आहे.
Melbourne young cricketer fighting for life after being struck by ball in nets

Swadesh Ghanekar
Melbourne cricketer fighting for life: भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पहिला ट्वेंटी-२० सामना खेळवला जाणार आहे. पाच सामन्यांच्या मालिकेला आजपासून सुरूवात होत आहे आणि वन डे मालिका गमावल्यानंतर टीम इंडिया ट्वेंटी-२०त यजमान ऑस्ट्रेलियाला पाणी पाजण्यासाठी सज्ज आहे. पण, त्याआधी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वर्तुळात धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू हॉस्पिटलमध्ये मृत्यूशी झूंज देतोय. ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी चेंडू त्याच्या डोक्यावर आदळल्याने त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे आणि तो सध्या लाईफ सपोर्टवर आहे.

