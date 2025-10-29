OMG: ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटूची मृत्यूशी झुंज, हॉस्पिटलमध्ये लाईफ सपोर्टवर! T20 सामन्यापूर्वी घडलं काहीतरी भयंकर

Melbourne cricketer fighting for life: भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पहिला ट्वेंटी-२० सामना खेळवला जाणार आहे. पाच सामन्यांच्या मालिकेला आजपासून सुरूवात होत आहे आणि वन डे मालिका गमावल्यानंतर टीम इंडिया ट्वेंटी-२०त यजमान ऑस्ट्रेलियाला पाणी पाजण्यासाठी सज्ज आहे. पण, त्याआधी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वर्तुळात धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू हॉस्पिटलमध्ये मृत्यूशी झूंज देतोय. ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी चेंडू त्याच्या डोक्यावर आदळल्याने त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे आणि तो सध्या लाईफ सपोर्टवर आहे..मेलबर्नचा हा क्रिकेटपटू स्थानिक ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी मेलबर्न साऊथइस्ट येथील Walley Tew Reserve in Ferntree Gully येथे सायंकाळी ४.४५ वाजता ही घटना घडली. फर्नट्री गल्ली आणि एल्डन पार्क यांच्यातल्या ट्वेंटी-२० सान्यासाठी युवा खेळाडू नेटमध्ये वॉर्म अप करत होता आणि तेव्हा त्याच्या डोक्यावर चेंडू जोरात आदळला. 7Newsने हे वृत्त दिले आहे..Heartwarming Video: "श्रेयसला सुखरूप घरी आण देवा..." सूर्यकुमार यादवच्या आईची प्रार्थना, BCCI ने दिले अपडेट्स....मोबाईल इंटेन्सिव्ह केअर रुग्णवाहिका आणि अॅडव्हान्स्ड लाईफ पॅरामेडिक्सने घटनास्थळी मुलावर प्राथमिक उपचार केले आणि गंभीर अवस्थेत त्याला मोनाश मेडिकल सेंटरमध्ये दाखल केले. हा खेळाडू रुग्णालयात लाईफ सपोर्टवर असल्याचे समजतेय..रिंगवुड आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष मायकल फिन यांनी 7न्यूजला सांगितले की ते शक्य तितकी त्या खेळाडूला मदत करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, सध्या आमची प्रार्थना कुटुंबासोबत आहेत. आम्ही क्लब आणि सहभागी अधिकाऱ्यांना आवश्यक असलेले कोणतेही सहकार्य देण्यास वचनबद्ध आहोत..IND vs AUS 1st T20I : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची रंगीत तालीम आजपासून: भारत-ऑस्ट्रेलिया लढत Live कुठे पाहाल, जाणून घ्या वेळ .एका प्रत्यक्षदर्शीने हेराल्ड सनला सांगितले की, तीन-चार खेळाडू खेळाडूला मदत करण्यासाठी धावले. पाच-सहा मिनिटांतच एक रुग्णवाहिका आली. सर्वजण स्तब्ध झाले होते, त्यांना खरोखर काय घडत आहे आणि ते किती गंभीर आहे हे कळत नव्हते, कारण सुरुवातीला असे वाटत होते की डोक्यात मार लागला आहे. जेव्हा त्यांनी डिफिब्रिलेटर मागवला तेव्हा असे वाटले की ... हे खूपच गंभीर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.