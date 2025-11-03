Cricket

AUS vs IND, T20I Series: टीम इंडियाच्या मार्गातील मोठा अडथळा झाला दूर; ऑस्ट्रेलियन संघातून धोकादायक फलंदाज बाहेर

Travis Head out of Australia T20I squad: ऑस्ट्रेलियाचा स्टार फलंदाज ट्रॅव्हिस हेडला भारताच्या टी२० मालिकेतून मुक्त झाला करण्यात आले आहे. यामागील कारण जाणून घ्या.
Mitchell Marsh - Travis Head

  • भारताविरुद्धच्या टी२० मालिकेतून ट्रॅव्हिस हेडला शेफिल्ड शिल्ड सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलिया संघातून मुक्त करण्यात आले आहे.

  • या सामन्यातून तो ऍशेस मालिकेसाठी तयारी करेल.

  • हेडने शेफिल्ड शिल्ड खेळण्याचा निर्णय घेतला असून, तो साऊथ ऑस्ट्रेलियाकडून तास्मानियाविरुद्ध खेळणार आहे.

