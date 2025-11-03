AUS vs IND, T20I Series: टीम इंडियाच्या मार्गातील मोठा अडथळा झाला दूर; ऑस्ट्रेलियन संघातून धोकादायक फलंदाज बाहेर

भारताविरुद्धच्या टी२० मालिकेतून ट्रॅव्हिस हेडला शेफिल्ड शिल्ड सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलिया संघातून मुक्त करण्यात आले आहे. या सामन्यातून तो ऍशेस मालिकेसाठी तयारी करेल. हेडने शेफिल्ड शिल्ड खेळण्याचा निर्णय घेतला असून, तो साऊथ ऑस्ट्रेलियाकडून तास्मानियाविरुद्ध खेळणार आहे. .भारताचा टी२० संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून पाच सामन्यांची मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील तीन सामने झाल्यानंतर १-१ अशी बरोबरी आहे. आता दोन सामने बाकी आहेत. पण त्याआधी क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलियाला या महिन्याच्या अखेरीस इंग्लंडविरुद्ध प्रतिष्ठीत ऍशेस मालिका खेळायची आहे. त्यामुळे सध्या ऑस्ट्रेलियन खेळाडू ऍशेस मालिकेच्या तयारीला महत्त्व देत असून देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्याचा निर्णय घेत आहेत. .IND vs AUS, Viral Video: मैदानात शुभमन गिल बॅटिंग करत होता अन् कॅमेरा वळाला सारा तेंडुलकरकडे, पाहा कशी होती रिअॅक्शन.त्यासाठीच ऑस्ट्रेलियाचा स्टार फलंदाज ट्रॅव्हिस हेड यालाही भारताविरूद्धच्या टी२० मालिकेतील अखेरच्या दोन सामन्यातून मुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे तो आता १० नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्या शेफिल्ड शिल्ड या देशांतर्गत स्पर्धेतील चौथ्या फेरीत खेळणार आहे. या स्पर्धेतून तो ऍशेससाठी तयारी करेल. .असे समजत आहे की ऑस्ट्रेलियाच्या निवड समितीने त्याला शेफिल्ड शिल्ड सामना खेळायचा आहे की भारताविरूद्धची टी२० मालिका खेळायची हा निर्णय त्याच्यावर सोपवला होता. पण हेडने शेफिल्ड शिल्ड खेळण्याचा निर्णय घेतला. तो आता साऊथ ऑस्ट्रेलियाकडून तास्मानियाविरुद्ध सामना खेळेल. टी२० मालिका सोडून शेफिल्ड शिल्ड खेळण्यासाठी जाणारा हेड पहिला खेळाडू नाही, याआधीच जोश हेजलवूड आणि सीन ऍबॉट हे खेळाडूही ऑस्ट्रेलियाच्या टी२० संघातून बाहेर झाले असून ते देखील आता शेफिल्ड शिल्डमध्ये न्यू साऊथ वेल्सकडून व्हिक्टोरियाविरुद्ध सामना खेळतील. .दरम्यान, ऍडम झाम्पा त्याच्या दुसऱ्या अपात्यच्या जन्माची वाट पाहात आहे. त्यामुळे तो भारताविरुद्ध पहिल्या तीन टी२० सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलियाकडून खेळला नाही. पण आता शेवटचे तीन सामने क्विन्सलँडमध्ये होणार आहेत, जे त्याच्या घरापासून जवळ आहेत. त्यामुळे कदाचित शेवटच्या दोन टी२० सामन्यांसाठी झाम्पा ऑस्ट्रेलिया संघासाठी उपलब्ध राहू शकतो..IND vs AUS: कुलदीप यादवला भारताच्या T20 संघातून अचानक केलं बाहेर, BCCI ने सांगितलं कारण.कुलदीप यादवलाही केलं भारतीय संघातून मुक्तदरम्यान, भारतीय संघालाही १४ नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मायदेशात कसोटी मालिका खेळायची आहे. त्याच्या तयारीसाठी भारताचा चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादवलाही भारताच्या टी२० संघातून मुक्त करण्यात आले असून तो ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या शेवटच्या दोन टी२० सामन्यांसाठी उपलब्ध नसेल. तो भारतात परतला असून ६ नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध भारतीय अ संघाकडून चार दिवसीय कसोटी सामना खेळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.