क्रिकेट चाहत्यांसाठी पर्वणी ! एकाच दिवशी India vs Pakistan यांच्यात दोन लढती; T20 World Cup अन्... तारीख नोट करून ठेवा

Why February 15 is special for India Pakistan cricket fans: भारत-पाकिस्तान यांच्यातला क्रिकेट सामना, म्हणजे साऱ्या जगाचे लक्ष एकवटणारा क्षण. पण, एकाच दिवशी हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी समोरासमोर येणार असतील, तर ती चाहत्यांसाठी पर्वणीच... India vs Pakistan यांच्यात १५ फेब्रुवारी २०२६ ला दोन लढती होणार आहेत. त्यामुळे चाहते या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली T20 World Cup जेतेपद कायम राखण्याचा निर्धाराने उतरणारा भारतीय संघ १५ फेब्रुवारीला कोलंबो येथे पाकिस्तानला भिडणार आहे. त्याच दिवशी IND vs PAK असा आणखी एक क्रिकेट सामना होणार आहे..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत उभय संघ आधीच एकमेकांविरुद्ध उभे टाकणार असताना महिला आशिया चषक रायझिंग स्टार्स स्पर्धेतही तुल्यबळ सामना पाहायला मिळणार आहे. १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बँकॉक, थायलंड येथे हा सामना होणार आहे. आशियाई क्रिकेट परिषदेने ( ACC) या स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. १३ ते २२ फेब्रुवारी या कालावधीत ८ संघांचा सहभाग असलेली ही स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. या संघांची दोन गटांत विभागणी करण्यात आली आहे..RCB Playoffs: सलग पाच विजयांसह स्मृती मानधनाचा संघ प्लेऑफमध्ये; मुंबई इंडियन्सला किती चान्स? दोन संघांची कडवी टक्कर.भारत अ संघ हा अ गटात असून त्यांच्याविरुद्ध पाकिस्तान अ, यूएई आणि नेपाळ यांचे सामने होतील. १३ तारखेला भारताचा पहिला सामना यूएईविरुद्ध होईल, त्यानंतर १५ तारखेला पाकिस्तान आणि १७ तारखेला नेपाळ अशा लढती होतील. ब गटात श्रीलंका अ, बांगलादेश अ, मलेशिया व यजमान थायलंड यांचा समावेश आहे..ACC Women's Asia Cup Rising Stars – Fixtures१३ फेब्रुवारी - पाकिस्तान अ वि. नेपाळ१३ फेब्रुवारी - भारत अ वि. यूएई१४ फेब्रुवारी - बांगालदेश अ वि. श्रीलंका अ१४ फेब्रुवारी - मलेशिया वि. थायलंड१५ फेब्रुवारी - यूएई वि. नेपाळ१५ फेब्रुवारी - भारत अ वि. पाकिस्तान अ१६ फेब्रुवारी - श्रीलंका अ वि. मलेशिया१६ फेब्रुवारी - बांगलादेश अ वि. थायलंड१७ फेब्रुवारी - भारत अ वि. नेपाळ१७ फेब्रुवारी - पाकिस्तान अ वि. यूएई१८ फेब्रुवारी - बांगलादेश अ वि. मलेशिया१८ फेब्रुवारी - श्रीलंका अ वि. थायलंड२० फेब्रुवारी - पहिली सेमीफायनल२० फेब्रुवारी - दुसरी सेमीफायनल२२ फेब्रुवारी - फायनल.