Cricket

क्रिकेट चाहत्यांसाठी पर्वणी ! एकाच दिवशी India vs Pakistan यांच्यात दोन लढती; T20 World Cup अन्... तारीख नोट करून ठेवा

India vs Pakistan two matches on same day : क्रिकेट चाहत्यांसाठी १५ फेब्रुवारी २०२६ हा दिवस ऐतिहासिक ठरणार आहे. कारण एकाच दिवशी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात दोन आंतरराष्ट्रीय लढती रंगणार आहेत.
India vs Pakistan

India vs Pakistan Women ODI 2025

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why February 15 is special for India Pakistan cricket fans: भारत-पाकिस्तान यांच्यातला क्रिकेट सामना, म्हणजे साऱ्या जगाचे लक्ष एकवटणारा क्षण. पण, एकाच दिवशी हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी समोरासमोर येणार असतील, तर ती चाहत्यांसाठी पर्वणीच... India vs Pakistan यांच्यात १५ फेब्रुवारी २०२६ ला दोन लढती होणार आहेत. त्यामुळे चाहते या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली T20 World Cup जेतेपद कायम राखण्याचा निर्धाराने उतरणारा भारतीय संघ १५ फेब्रुवारीला कोलंबो येथे पाकिस्तानला भिडणार आहे. त्याच दिवशी IND vs PAK असा आणखी एक क्रिकेट सामना होणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Cricket World Cup
India vs Pakistan
Asia Cup

Related Stories

No stories found.