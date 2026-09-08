२८ वर्षांनंतर भारतीय क्रिकेट इतिहासात घडणार दुर्मिळ क्षण? एकाच दिवशी दोन देशात कसे खेळणार भारतीय संघ

ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला क्रिकेटमधील एक दुर्मिळ घटना भारतीय संघाबाबत पाहायला मिळू शकते. एकाच दिवशी भारतीय संघाचे दोन संघ सामना खेळण्याची दाट शक्यता आहे. खरंतर यापूर्वी अशी घटना घडली आहे, पण त्याला २८ वर्षे झाले आहेत. १२ सप्टेंबर १९९८ रोजी भारताचे दोन संघ दोन ठिकाणी सामने खेळले होते. त्यादिवशी टोरोंटोमध्ये सहारा फ्रेंडशिप कप स्पर्धेतील पाकिस्तानविरुद्धचा सामना एका भारतीय संघाने खेळला होता, तर दुसऱ्या भारतीय संघाने त्याच दिवशी क्वालालंपूरमध्ये राष्ट्रकुल स्पर्धेतील सामना खेळला होता. म्हणजेच एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या देशात भारतीय संघ सामना खेळला होता..Duleep Trophy: शमी-मुकेशच्या माऱ्यासमोर दक्षिण विभागाची दाणादाण; पण पडिक्कल पाठोपाठ तिलक वर्माची झुंज, ठोकली तिसरी फिफ्टी.आता अशीच घटना ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी घडू शकते, जर जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय संघ पदकांच्या सामन्यांपर्यंत पोहोचला तर. कारण आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत ३ ऑक्टोबर रोजी पुरुष क्रिकेटचे पदकांचे सामने होणार आहेत. याच दिवशी भारताच्या वनडे संघाला न्यू चंदिगढमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध तिसरा वनडे सामना खेळायचा आहे..आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाला थेट उपांत्यपूर्व फेरीत स्थान मिळाले आहे. उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना २८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. हा सामना अफगाणिस्तान, जपान किंवा नेपाळ या तीन संघांपैकी एका संघाविरुद्ध होऊ शकतो. या उपांत्यपूर्व फेरीतील विजेता संघ उपांत्य फेरीत पोहोचेल. त्यामुळे जर भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला, तर सामन्याचा निकाल काहीही लागला, तरी ३ ऑक्टोबरला पदकासाठी सामना खेळेल. कारण जर उपांत्य सामना जिंकला, तर भारतीय संघ सुवर्णपदकासाठी अंतिम सामना खेळेल. पण जर उपांत्य सामना हरला, तर कांस्य पदकासाठी सामना खेळेल..भारतीय संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील माजी सुवर्णपदक विजेता आहे. त्यामुळे यंदाही भारतीय संघाकडून सुवर्णपदकाची अपेक्षा असून त्यासाठी संघ प्रबळ दावेदारही आहे. पण आता जर भारतीय संघाने या स्पर्धेत उपांत्य फेरीत धडक मारली, तर मात्र एकाच दिवशी भारताचा वनडे आणि टी२० संघ सामना खेळण्याचा २८ वर्षांनंतर योग येईल..IND vs WI : श्रेयस अय्यर वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेतून OUT! नेमकं काय कारण अन् कोण असतील भारताचे १५ शिलेदार?.दरम्यान, आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी निवडलेल्या संघामध्ये ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, श्रेयस अय्यर, असे काही खेळाडू आहेत, जे भारताच्या वनडे संघाचाही नियमित भाग असतात. त्यामुळे यावेळी मात्र एकाचवेळी दोन्ही स्पर्धा असल्याने भारतीय निवड समितीला दोन वेगवेगळे संघ निवडावे लागणार आहेत. दरम्यान, वनडे संघात कर्णधार शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल आणि कुलदीप यादव हे मात्र वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेसाठी संघात कायम राहू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.