Duleep Trophy: शमी-मुकेशच्या माऱ्यासमोर दक्षिण विभागाची दाणादाण; पण पडिक्कल पाठोपाठ तिलक वर्माची झुंज, ठोकली तिसरी फिफ्टी

Duleep Trophy 2026 Final, East Zone vs South Zone: चेन्नईमध्ये दुलीप ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना पूर्व विभाग विरुद्ध दक्षिण विभाग संघात सुरू आहे. या सामन्यात तिसऱ्या दिवसापर्यंत (मंगळवार, ८ सप्टेंबर) पूर्व विभागाचे वर्चस्व दिसून येत आहे. दक्षिण विभागाचा कर्णधार तिलक वर्मा (Tilak Varma) एकाकी झुंज लढत असला, तरी अद्याप दक्षिण विभाग तब्बल ४६६ धावांनी पिछाडीवर आहे. या सामन्यात दक्षिण विभागाने पहिल्या दोन दिवसात पहिल्या डावात सर्वबाद ७०८ धावा केल्या होत्या. कर्णधार ईशान किशनने २७० धावांची खेळी केली, तर कुमार कुशाग्रने १०१ धावांची खेळी केली होती. तसेच अभिमन्यू ईश्वरन (७२) आणि शिखर मोहन (८५) यांनी अर्धशतके केल होती. .Duleep Trophy 2026: हा, मुलगा कमाल आहे! वैभव सूर्यवंशीच्या सांगण्यावरून DRS घेतला अन् सामन्यात ट्विस्ट आला Video Viral.यानंतर दक्षिण विभाग तिसऱ्या दिवसाला सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्या डावातील फलंदाजीसाठी उतरला. त्यांच्याकडून रिकी भूई आणि नारायण जगदिशन यांनी डावाची सुरुवात केली. पण पूर्व विभागाच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीला फार धावा दिल्या नाहीत, त्यातच मुकेश कुमारने रिकी भूईला १८ चेंडूत १ धावेवरच असताना ६ व्या षटकात बाद केलं. पण नंतर जगदिशन आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी डाव सावरताना ६९ धावांची भागीदारी केली. पण ही भागीदारी १९ व्या षटकात शिखर मोहनने जगदिशनला ईश्वरनच्या हातून ३२ धावांवर झेलबाद करत तोडली..पण, तरी अर्धशतक करणाऱ्या पडिक्कलला युवा शेख राशिदची साथ मिळाली. या दोघांमध्येही ५६ धावांची भागीदारी झाली. पण पुन्हा एकदा रंगत असलेली भागीदारी तुटली आणि दक्षिण विभागाला तिसरा धक्का मोहम्मद शमीने दिला. त्याने ३४ व्या षटकात राशिदला २७ धावांवर पायचीत केले. पाठोपाठ पडिक्कलला मुकेश कुमारने बाद केले. पडिक्कलने त्याचा फॉर्म कायम ठेवला असला तरी त्याला चांगल्या सुरुवातीचा फायदा घेत मोठी खेळी करता आली नाही. तो १०४ चेंडूत ६२ धावा करून बाद झाला. त्यामुळे १२९ धावांवरच दक्षिण विभागाने ४ विकेट्स गमावल्या होत्या..नंतर पाचव्या क्रमांकावर उतरलेल्या कर्णधार तिलक वर्माने आधी रवीचंद्रन स्मरणला साथीला घेत अर्धशतकी भागीदारी केली. पण बाकी फलंदाजांप्रमाणेच चांगल्या सुरुवातीनंतर स्मरणही २३ धावांवर मोहम्मद शमीच्या गोलंदाजीवर कुमार कुशाग्रकडे झेल देत बाद झाला. त्यानंतर तिलकला अष्टपैलू श्रेयस गोपाळने काही काळ साथ दिली. त्यांनी ६६ धावांची भागीदारी केली. त्यांची भागीदारी कुनैन कुरेशीने श्रेयस गोपाळला स्वत:च्याच गोलंदाजीवर २६ धावांवर बाद केले.पण असे असतानाच तिलक अर्धशतक करत एकाकी झुंज देत आहे. त्याने या स्पर्धेत चांगली कामगिरी केली असून त्याने सलग तिसऱ्यांदा ५० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. तो या स्पर्धेत ईशाननंतर सर्वाधिक धावा करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज आहे. त्याने एक शतक आणि दोन अर्धशतके कली आहेत..Duleep Trophy Final: ३० चौकार अन् ७ षटकार... ईशान किशन बरसला, पण त्रिशतक हुकलं; संघाच्या तब्बल ७०० धावा पार.दरम्यान, अंतिम सामन्याचा तिसरा दिवस संपला, तेव्हा दक्षिण विभागाच्या ८० षटकात ६ बाद २४२ धावा झालेल्या होत्या. तिलक वर्मा १३३ चेडूत ५६ धावांवर नाबाद आहे. चमा मिलिंद २ धावांवर नाबाद आहे. तसेच दक्षिण विभाग अद्यापही ४६६ धावांनी पिछाडीवर आहे.पूर्व विभागाकडून तिसर्या दिवसापर्यंत पहिल्या डावात गोलंदाजी करताना मोहम्मद शमी आणि मुकेश कुमार यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या आहेत. कुनैन कुरेशी आणि शिखर मोहन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.