IPL 2026: वर्ल्ड कप विजेते २ कर्णधार, उपविजेता कर्णधार अन् फायनलमधील सामनावीर; Hardik Pandyaच्या नेतृत्वाखाली चार स्टार खेळणार

MI strongest squad IPL 2026 Hardik Pandya captaincy: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पर्वाला २८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे आणि ३१ मे रोजी फायनल होईल. देशातील काही प्रमुख राज्यांमधील निवडणुकांच्या तारखा अद्याप जाहीर न झाल्याने आयपीएल २०२६ चे वेळापत्रकही रखडले आहे. बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुरुवारी किंवा शुक्रवारी आयपीएलच्या पहिल्या २० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार आहे. या आयपीएल हंगामापूर्वी झालेल्या लिलावामुळे प्रत्येक संघात बरेच बदल पाहायला मिळणार आहेत. Mumbai Indians, गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि चेन्नई सुपर किंग्स या संघांची हवा आतापासून सुरू झाली आहे. .भारतीय संघाने नुकताच पार पडलेला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर खेळाडूंना आपापल्या फ्रँचायझीकडून खेळताना पाहण्यासाठी चाहते आतुर आहेत. अशात हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या MI ची आताच चर्चा रंगली आहे. कारण, या संघात एक नव्हे तर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारे दोन कर्णधार आहेत.. २०२६ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील उपविजेत्या संघाचा कर्णधार आणि फायनलमधील सामनावीरही याच संघातून खेळणार आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे यंदाही मुंबई इंडियन्स जेतेपदाच्या दावेदारांच्या शर्यतीत अव्वल स्थानी आहे..इराण-इस्त्रायल युद्धाचा परिणाम आता IPL 2026 स्पर्धेवरही? १९ वा हंगाम पुढे ढकलला जाणार? अध्यक्षांनी दिले अपडेट्स.मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याला पुन्हा एकदा षटकार खेचताना पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेतेपदानंतर रोहितने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तून निवृत्ती जाहीर केली आणि तो फक्त आयपीएलमध्ये हा फॉरमॅट खेळतो. त्याने ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक ५ शतकं झळकावली आहेत. आयपीएलची सर्वाधिक ६ ( MI कर्णधार म्हणून ५ व डेक्कन चार्जर्सचा खेळाडू म्हणून १) जेतेपदं पटकावणारा तो एकमेव खेळाडू आहे. IPL 2025 मध्ये त्याने १५ सामन्यांत ४१८ धावा केल्या होत्या आणि यंदाही तोच फॉर्म कायम राखण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल....नुकताच वर्ल्ड कप उंचावणारा सूर्यकुमार यादव ( Suryakumar Yadav) हाही याच संघाचा सदस्य आहे. IPL 2025 मध्ये सूर्याने १६ सामन्यांत ६५.१८ च्या सरासरीने ७१७ धावा केल्या होत्या. त्याचा हाच फॉर्म यंदाही कायम राहिल्यास मुंबई इंडियन्सला सहावे जेतेपद मिळू शकते. हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा तो दुसरा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार आहे. भारताच्या या विजयात जसप्रीत बुमराहने ( ४-१५) सामनावीर पुरस्कार पटकावला आणि तोही मुंबई इंडियन्सचा सदस्य आहे. जस्सीने मागली पर्वात १२ सामन्यांत १८ विकेट्स घेतल्या होत्या..अजित आगरकर खरा गेम चेंजर! गौतम गंभीरच्या 'हो'ला 'हो' देण्यास नकार, घेतले धाडसी निर्णय; तेव्हा टीका झाली अन् आता होतंय कौतुक....या तिघांशिवाय न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनर हाही या संघाचा सदस्य आहे आणि त्याने आयपीएल २०२५ मध्ये १३ सामन्यांत १० विकेट्स घेतल्या होत्या. या स्टार खेळाडूंसह मुंबई इंडियन्सच्या संघात तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्झ, रायन रिकल्टन, नमन धीर, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, राज बावा, शेरफेन रुदरफोर्ड, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघू शर्मा, अल्हा गजहनफर, मयंक मार्कंडे हे खेळाडू आहेत. त्यांनी आयपीएल लिलावात क्विंटन डी कॉक (१ कोटी), मयंक रावत (३० लाख), अथर्व अंकोलेकर (३० लाख), मोहम्मद इझहार (३० लाख), दानिश मालेवार (३० लाख) यांना आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले आहे.