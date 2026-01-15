Cricket

U19 World Cup: भारताच्या मोहिमेला सुरुवात, पहिल्याच सामन्यात आयुष म्हात्रेने जिंकला टॉस; वैभव सूर्यवंशीचा Playing XI मध्ये समावेश

U19 India vs U19 USA Toss Details : १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपला आजपासून सुरुवात झाली आहे. पहिल्या सामन्यात भारताने टॉस जिंकला आहे. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.
U19 T20 World Cup 2026, India vs USA Playing XI: जगज्जेता होण्यासाठी युवा संघांमध्ये आजपासून (१५ जानेवारी) १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. हा १६ वा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप असून झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे ही स्पर्धा खेळवली जात आहे.

या स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी भारताचा युवा संघ अमेरिकेच्या युवा संघाला भिडणार आहे. हा सामना बुलावायो येथे दुपारी १ वाजता सुरू होणार आहे. त्याआधी नाणेफेक झाली आहे.

