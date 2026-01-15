U19 World Cup: भारताच्या मोहिमेला सुरुवात, पहिल्याच सामन्यात आयुष म्हात्रेने जिंकला टॉस; वैभव सूर्यवंशीचा Playing XI मध्ये समावेश

U19 T20 World Cup 2026, India vs USA Playing XI: जगज्जेता होण्यासाठी युवा संघांमध्ये आजपासून (१५ जानेवारी) १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. हा १६ वा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप असून झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे ही स्पर्धा खेळवली जात आहे. या स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी भारताचा युवा संघ अमेरिकेच्या युवा संघाला भिडणार आहे. हा सामना बुलावायो येथे दुपारी १ वाजता सुरू होणार आहे. त्याआधी नाणेफेक झाली आहे. .भारताचे नेतृ्त्व मुंबईचा आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) करणार आहे, तसेच अमेरिकेचे नेतृत्व उत्कर्ष श्रीवास्तव करणार आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अमेरिका संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरेल..भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचाही (Vaibhav Suryavanshi) समावेश असून त्याने त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केले आहे. त्यामुळे त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा असणार आहेत. याशिवाय उपकर्णधार विहान मल्होत्रा आणि आयुष हे दुखापतीतून पुनरागमन करत असल्याचे त्यांची कामगिरीकडेही लक्ष असेल..भारताच्या फलंदाजीची मदार आयुष म्हात्रे, विहान मल्होत्रा, वैभव सूर्यवंशी, ॲरोन जॉर्ज यांच्या खांद्यावर असेल. गोलंदाजीत दीपेश देवेंद्रन आर. एस. अंबरिश, किशन सिंग व हेनिल पटेल यांच्याकडूनही आशा आहेत.१९ वर्षांखालील भारतीय संघाने मागील १६ पैकी १३ सामन्यांमध्ये विजय मिळवले आहेत. त्यामुळे भारताच्या युवा संघाकडे विजेतेपदाचे प्रबळ दावेदार म्हणून बघितले जात आहे. भारताने यापूर्वी ५ वेळा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला आहे. भारताने २०००, २००८, २०१२, २०१८ आणि २०२२ या पाच वर्षी वर्ल्ड कपवर नाव कोरले असून आता सहाव्यांदा जगज्जेता होण्याची संधी आहे..दोन्ही संघांची प्लेइंग-११भारत : आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), हरवंश सिंग, आर. एस. अंबरिश, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, खिलन पटेल.अमेरिका : उत्कर्ष श्रीवास्तव (कर्णधार), अदनीत झांब, नितीश सुदिनी, अर्जुन महेश (यष्टीरक्षक), अमरिंदर गिल, सबरीश प्रसाद, आदित कप्पा, अमोघ रेड्डी अरेपल्ली, साहिल गर्ग, ऋषभ शिंपी, ऋत्विक अप्पीडी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.