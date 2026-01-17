Things Heat Up in Bulawayo! Vaibhav Sooryavanshi vs Zawad Moment Goes Viral

INDU19 vs BANU19: लायकीत रहा... भारतीय खेळाडूंनी बांगलादेशला त्यांची जागा दाखवली; वैभव सूर्यवंशी तर थेट भिडला, हाय व्होल्टेज ड्रामा

Vaibhav Suryavanshi clash with Bangladesh player Zawad : १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारत विरुद्ध बांगलादेश सामन्यात हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. बुलावायो येथे झालेल्या या सामन्यात टॉसच्या वेळीच वातावरण तापले. त्यानंतर सामन्यातही त्याचे पडसाद पाहायला मिळाले.
IND U19 vs BAN U19 handshake controversy at toss: भारत आणि बांगलादेश, या दोन शेजारील राष्ट्रांमध्ये वाढलेल्या तणावाचे पडसाद १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारत-बांगलादेश लढतीत पाहायला मिळाले. कर्णधार आयुष म्हात्रे ( Ayush Mhatre) याने नाणेफेक करताना बांगलादेशचा कर्णधार अजिजुल हकिम याच्याशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता नवा वाद पेटला आहे. त्यात वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Sooryavanshi) नेही आपल्या आक्रमक खेळीने बांगलादेशच्या गोलंदाजांना रडवले होते. त्यामुळे ते त्याला भिडले, काही काळासाठी सामन्यातील वातावरण तापले होते.

