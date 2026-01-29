U19 World Cup Scenario: ऑस्ट्रेलियाने उपांत्य फेरीत जागा केली पक्की; भारतासह उर्वरित ३ जागांसाठी पाच संघांमध्ये चुरस

How India can qualify for U19 World Cup semi-final: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धा निर्णायक वळणावर आली आहे आणि सुपर सिक्सच्या फेरीत आता प्रत्येक संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतोय. Super Six गटातून पाच संघांचे आव्हान संपुष्टात आले आहेत आणि सहा संघ अजूनही उपांत्य फेरीच्या उर्वरित ३ जागांसाठी शर्यतीत आहेत. आतापर्यंत ऑस्ट्रेलियाने उपांत्य फेरीत जागा पक्की केली आहे आणि सध्याच्या घडीला इंग्लंड, भारत व अफगाणिस्तान हे संघ या शर्यतीत आघाडीवर आहेत..ऑस्ट्रेलियाने सुपर सिक्सच्या पहिल्या गटात वेस्ट इंडिजवर विजय मिळवून उपांत्य फेरीतील स्थान पक्के केले आहे. त्यांनी आतापर्यंत सर्व सामने जिंकले आहेत. अफगाणिस्तान या शर्यतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि तिसऱ्या क्रमांकावर असणारा श्रीलंकेलाही पुढील फेरी गाठणे शक्य आहे. दोन्ही संघांचे प्रत्येकी ४ गुण आहेत आणि मोठा विजय दोघांपैकी एकाला उपांत्य फेरीत सहज पोहोचवू शकतो..IND vs NZ, 4th T20I: भारताचा पराभव नेमका कुठे झाला? न्यूझीलंडच्या कर्णधाराने सांगितली स्ट्रॅटर्जी, एका फलंदाजाचे नाव घेतले अन्....वेस्ट इंडिजला तशी फार संधी नाही, परंतु ते इतरांचे गणित बिघडवू शकतात. अफगाणिस्तान व श्रीलंका यांचा मोठ्या फरकाने पराभव झाल्यास विंडीजला संधी मिळू शकते. या गटातील दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध श्रीलंका ( २९ जानेवारी) आणि आफगाणिस्तान विरुद्ध आयर्लंड ( ३० जानेवारी) या दोन लढती शिल्लक आहेत. यामध्ये श्रीलंका व अफगाणिस्तान यांनी आपापल्या लढतीत बाजी मारल्यास नेट रन रेट निर्णायक ठरेल..Super Six Group 2 मध्ये भारत आणि इंग्लंडचा संघ आघाडीवर आहेत. उर्वरित लढतीतील विजय या दोन्ही संघांना उपांत्य फेरीत घेऊन जाऊ शकतो. पराभव झाला तरी अन्य संघांच्या खराब कामगिरीनंतर त्यांचा उपांत्य फेरीचा मार्ग मोकळा होईल. पाकिस्तानचे उपांत्य फेरीत पोहोचणे अवघड आहे. त्यांना भारताविरुद्ध किमान २००+ धावांनी विजय मिळवावा लागणार आहे. तसे न झाल्यास फक्त विजय मिळवल्यास त्यांना इंग्लंडच्या लढतीवर लक्ष ठेवावे लागेल..अजिंक्य रहाणे संतापला, पाकिस्तानला सुनावले! म्हणाला, T20 World Cup वर बहिष्काराची भाषा कसली करताय, तेवढा दम... .बांगलादेश, न्यूझीलंड आणि झिम्बाब्वे या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडले आहेत. या गटात न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड, बांगलादेश विरुद्ध झिम्बाब्वे व भारत विरुद्ध पाकिस्तान अशा लढती शिल्लक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.