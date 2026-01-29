Cricket

U19 World Cup Scenario: ऑस्ट्रेलियाने उपांत्य फेरीत जागा केली पक्की; भारतासह उर्वरित ३ जागांसाठी पाच संघांमध्ये चुरस

U19 World Cup semi-final scenarios explained: वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये उपांत्य फेरीसाठीची शर्यत चांगलीच रंगली आहे. भारत, इंग्लंड आणि अफगाणिस्तान या तीन संघांनी आघाडी घेतली असून सेमीफायनलची दारे त्यांच्यासाठी जवळपास उघडी झाली आहेत. सातत्यपूर्ण विजय आणि भक्कम नेट रनरेटमुळे या संघांची स्थिती मजबूत आहे.
U19 World Cup semi-final scenario explained

U19 World Cup semi-final scenario explained

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

How India can qualify for U19 World Cup semi-final: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धा निर्णायक वळणावर आली आहे आणि सुपर सिक्सच्या फेरीत आता प्रत्येक संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतोय. Super Six गटातून पाच संघांचे आव्हान संपुष्टात आले आहेत आणि सहा संघ अजूनही उपांत्य फेरीच्या उर्वरित ३ जागांसाठी शर्यतीत आहेत. आतापर्यंत ऑस्ट्रेलियाने उपांत्य फेरीत जागा पक्की केली आहे आणि सध्याच्या घडीला इंग्लंड, भारत व अफगाणिस्तान हे संघ या शर्यतीत आघाडीवर आहेत.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
U-19 Cricket World Cup
U19 World Cup

Related Stories

No stories found.