IND U19 VS BAN U19: वैभव सूर्यवंशीने टीपला सूर्या दादासारखा कॅच; बांगलादेशच्या हातून खेचली मॅच, भारताचा रोमहर्षक विजय

U19 World Cup Vaibhav Suryavanshi Pulls Off Match-Winning Catch : भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत शनिवारी बांगलादेशविरुद्ध थरारक विजय मिळवला. वैभव सूर्यवंशी या सामन्यात चमकला. त्याने प्रथम फलंदाजीत बहुमूल्य योगदान दिले आणि त्यानंतर क्षेत्ररक्षणात आपली छाप पाडली. सूर्यकुमार यादवने २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये टिपलेल्या झेलची पुनरावृत्ती वैभवने आजच्या सामन्यात केली. २६ व्या षटकात त्याने घेतलेल्या अविश्वसनीय झेलने सामन्याला कलाटणी मिळाली आणि भारताने DLS नुसार ही मॅच जिंकली..भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २३८ धावाच केल्या. वैभवने ६७ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकार खेचून ७२ धावा केल्या, तर अभिग्यान कुंडूने ११२ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारासह ८० धावा केल्या. ही दोघं वगळता कनिष्क चौहान ( २८) हा दुहेरी धावा करणारा भारताचा तिसरा फलंदाज ठरला. कर्णधार आयुष म्हात्रे ( ६) चं अपयश याही सामन्यात कायम राहिले. बांगलादेशच्या अल फहादने ३८ धावांत ५ विकेट्स घेऊन भारताचा डाव ४८.४ षटकांत २३८ धावांवर गुंडाळला..Bangladesh Cricket : बांगलादेशची ICC समोर नवी मागणी! आधी म्हणाले, भारतात T20 World Cup खेळणार नाही, आता म्हणतात....इक्बाल होसैन इमोन व अझिझुल हकिम यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना झवाद अब्रार ( ५) स्वस्तात माघारी परतला. पण, रिफत बेग व कर्णधार अझिझुल हकिम यांनी चांगली फटकेबाजी केली. पावसाच्या व्यत्ययामुळे १७ षटकानंतर बराच वेळ सामना थांबला, तेव्हा बांगलादेशच्या २ बाद ९० धावा झाल्या होत्या. DLS गणितानुसार ते पुढे होते आणि सामना तिथेच थांबला असता तर त्यांना विजयी घोषित केले गेले असते..पाऊस थांबला आणि बांगलादेशसमोर विजयासाठी २९ षटकांत १६५ धावांचे सुधारित लक्ष्य ठेवले. त्यांना १२ षटकांत ७५ धावा करायच्या होत्या आणि ८ विकेट्स हाती होत्या. मात्र, भारतीय गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले आणि बांगलादेशच्या फलंदाजांना चुका करण्यास भाग पाडले. बेग ३७ धावांवर बाद झाला आणि हकिमही ५१ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर बांगलादेशचा डाव गडगडला. एकाही फलंदाजाला २० पेक्षा अधिक धावा करता आल्या नाही.१.INDU19 vs BANU19: लायकीत रहा... भारतीय खेळाडूंनी बांगलादेशला त्यांची जागा दाखवली; वैभव सूर्यवंशी तर थेट भिडला, हाय व्होल्टेज ड्रामा.२६ व्या षटकात वैभवने सीमारेषेवर अफलातून झेल घेतला. बांगलादेशला बॅकफूटवर फेकले. बांगलादेशचा संपूर्ण संघ २८.३ षटकांत १४६ धावांत माघारी परतला आणि भारताने १८ धावांनी सामना जिंकला. भारताचा हा सलग दुसरा विजय ठरला. भारताच्या विहान मल्होत्राने चार, तर खिलन पटेलने दोन विकेट्स घेतल्या.