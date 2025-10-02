Cricket

IND vs WI 1st Test Live: केसातला गुंता सोडवत होती, अचानक कॅमेरा तिच्याकडे वळला... बिचारी अवघडली, गोंधळली; पुढे काय झालं ते Photo तून पाहा

India vs West Indies 1st Test Marathi News : पहिल्या कसोटीचा थरार सुरू असताना स्टेडियममध्ये एक वेगळाच प्रसंग घडला. सामना चालू असताना प्रेक्षकांच्या स्टँडमध्ये बसलेली एक तरुणी शांतपणे केसातील गुंता सोडवत होती. तिला वाटलंही नसेल की त्याच क्षणी कॅमेरा तिच्याकडे वळेल!
Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs West Indies 1st Test Marathi Update scorecard : भारत-वेस्ट इंडिज पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला... नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा रॉस्टन चेसचा निर्णय विंडीजच्या अंगलट आला. मोहम्मद सिराजने पहिल्याच सत्रात विंडीजच्या ३ फलंदाजांनाबाद केले. ५ बाद ९० वरून विंडीजचा संघ सावरू शकला नाही आणि त्यांचा पहिला डाव १६२ धावांवर गडगडला. पण, या सामन्यात घडलेला प्रसंग सोशल मीडियावर गाजतोय.

