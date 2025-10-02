IND vs WI 1st Test Live: केसातला गुंता सोडवत होती, अचानक कॅमेरा तिच्याकडे वळला... बिचारी अवघडली, गोंधळली; पुढे काय झालं ते Photo तून पाहा

India vs West Indies 1st Test Marathi Update scorecard : भारत-वेस्ट इंडिज पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला... नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा रॉस्टन चेसचा निर्णय विंडीजच्या अंगलट आला. मोहम्मद सिराजने पहिल्याच सत्रात विंडीजच्या ३ फलंदाजांनाबाद केले. ५ बाद ९० वरून विंडीजचा संघ सावरू शकला नाही आणि त्यांचा पहिला डाव १६२ धावांवर गडगडला. पण, या सामन्यात घडलेला प्रसंग सोशल मीडियावर गाजतोय..क्रिकेट सामन्यात कॅमेरामन प्रेक्षकांमधील सुंदर क्षण टिपण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. मुळात ते कॅमेरा फ्रेंडली चेहरे शोधत असतात आणि यातून अनेक मजेशीर किस्से तयार केले जातात. .IND vs WI 1st Test Live: दोघंही वेडे! साई सुदर्शन-लोकेश राहुल एकाच दिशेला पळाले; विंडीजचे खेळाडूही गोंधळले, बघा पुढे काय घडले Video Viral.नरेंद्र मोदी स्टेडियमवरही भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी सामना पाहण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांमध्ये असाच एक प्रसंग टिपण्याचा कॅमेरामनने प्रयत्न केला. .लोकेश राहुल व शुभमन गिल फलंदाजी करत असताना कॅमेरामनने कॅमेरा लगेच एका सुंदर तरुणीकडे वळवला. त्यावेळी ती तिच्या केसातील गुंता सोडवत होती. .कॅमेरा आपल्याकडे आहे, हे समजताच तिने गुंता सोडवण्याचं काम त्वरित थांबवलं अन् केस मागे झटकले. ती सुरुवातीला गोंधळली, तिला अवघडल्यासारखं वाटलं.. .पण, तिने परिस्थिती सावरून घेतली आणि नंतर जल्लोष करताना दिसली. ते करत असताना तिच्या हातात केसाचा रबर तसाच होता हे तिच्या लक्षात राहिले नाही. .दरम्यान, यशस्वी जेस्वाल ( ३६) व साई सुदर्शन ( ७) बाद झाले. लोकेश राहुल ११४ चेंडूंत ६ चौकारांसह ५३ धावांव, तर शुभमन गिल १८ धावांवर खेळतोय. .भारताने दिवसअखेर २ बाद १२१ धावा केल्या आणि ते अजूनही ४१ धावांनी पिछाडीवर आहेत..IND vs WI 1st Test Live: जसप्रीत बुमराहचा परफेक्ट यॉर्कर, नोंदवला मोठा विक्रम! जवागल श्रीनाथशी बरोबरी, मोडला कपिल देव यांचा विक्रम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.