Video : रोहित शर्माला पाहण्यासाठी जयपूरमध्ये झुंबड! गौतम गंभीर, पाहतोस ना? ते रोहित भाई को बॉलिंग दो... प्रेक्षकांची जोरदार घोषणाबाजी

Rohit Sharma draws huge crowd in Vijay Hazare Trophy : रोहित शर्माची लोकप्रियता किती प्रचंड आहे, याचे थक्क करणारे चित्र विजय हजारे ट्रॉफीत पाहायला मिळाले. जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर मुंबई विरुद्ध सिक्कीम सामन्यासाठी रोहित शर्माला पाहण्यासाठी तब्बल १० हजारांहून अधिक चाहते स्टेडियममध्ये दाखल झाले, तर सुमारे ५ हजार चाहते बाहेर रांगेत उभे होते.
Swadesh Ghanekar
Over 10,000 Fans Flock to Vijay Hazare Trophy Game: भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) याची एक झलक पाहण्यासाठी जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर १० हजारांहून अधिक प्रेक्षकांची गर्दी पाहायला मिळाली. रोहित व विराट कोहली हे दोन सुपरस्टार विजय हजारे ट्रॉफीत खेळणार असल्याचे जाहीर झाल्यापासून चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती. दिल्लीकडून विराट १० वर्षांनी विजय हजारे ट्रॉफीत खेळायला उतरला, परंतु हा सामना पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये प्रेक्षकांना परवानगी नाही. तेच रोहितचा खेळ पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी झालेली पाहायला मिळाली आणि प्रेक्षकांनी गौतम गंभीर हे पाहतोस ना? असा सवाल टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकाला केला.

