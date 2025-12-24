वैभव सूर्यवंशी हुकला, पण IPL 2026 मध्ये अनसोल्ड राहिलेल्या पठ्ठ्याने ठोकले द्विशतक; संजू सॅमसनशी बरोबरी अन् यशस्वीचा विक्रम मोडला

Swastik Samal equals Sanju Samson record Vijay Hazare Trophy : बिहारचा उप कर्णधार वैभव सूर्यवंशी याला लिस्ट ए क्रिकेटमधील पहिल्या द्विशतकाने हुलकावणी दिली. विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत आज विक्रमांचा पाऊस पडलेला पाहायला मिळाल. वैभवने रांचीचे मैदान गाजवले, तर विराट कोहली व रोहित शर्मा या दिग्गजांनीही शतक झळकावले. इशान किशन, साकिबूल गानी यांनी लिस्ट ए क्रिकेटमधील वेगवान भारतीय शतकवीराच्या यादीत स्वतःला टॉपवर ठेवले. या सर्वाच्या चर्चेत ओडिशाच्या स्वास्तिक समलने द्विशतक झळकावून संजू सॅमसनच्या विक्रमाशी बरोबरी केली..स्वास्तिकने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावले आणि ओडिशाकडून असा पराक्रम करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. त्याचे द्विशतक अन् बिप्लब समांत्रायचे शतक याच्या जोरावर ओडिशाने ६ बाद ३४५ धावा केल्या. विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतील वैयक्तिक धावांच्या विक्रमात स्वास्तिकने पाचवे स्थान पटकावले. त्याने यशस्वी जैस्वालचा २०३ धावांचा ( मुंबई विरुद्ध झारखंड, २०१९) विक्रम मोडला..Virat Kohli Century : विराट कोहलीचा १५ वर्षानंतर तोच जलवा! झळकावले ५८ वे शतक; १७ चेंडूंत कुटल्या ७४ धावा, सचिनचा विक्रम संकटात.स्वास्तिक इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या लिलावात अनसोल्ड राहिला होता, परंतु त्याने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत दमदार खेळ केला. ओडिशाने ५९ धावांवर तीन विकेट्स गमावल्या होत्या. पण, स्वास्तिक व बिप्लब यांनी २११ चेंडूंत २६१ धावांची भागीदारी केली. स्वास्तिकने १६९ चेंडूंत २१ चौकार व ८ षटकारांसह २१२ धावा केल्या. बिप्लबने ९१ चेंडूत ७ चौकार व ३ षटकारांसह १०० धावा केल्या..३४५ धावा करूनही सौराष्ट्रकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला. सौराष्ट्रानेही २८ धावांत २ विकेट्स गमावल्या. पण, विश्वराजसिंग जडेजा ( ५०) व गज्जर सम्मर यांच्या ५२ धावांच्या भागीदारीने संघाला सावरले. त्यानंतर गज्जर व प्रेरक मांकड यांनी ६८ धावा जोडल्या. प्रेरकने ४७ धावा केल्या. चिराग जानी व गज्जर यांनी १०० चेंडूंत १४६ धावा जोडून संघाला विजयाच्या उंबरठ्यावर आणले..Vijay Hazare Trophy: वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम झटक्यात उद्ध्वस्थ! Ishan Kishan चे ३३ चेंडूंत शतक, तोही रेकॉर्ड साकिबूल गानीने मोडला... .चिरागने ५५ चेंडूंत १० चौकार व २ षटकारांसह ८६ धावा केल्या. गज्जरने ११६ चेंडूंत १२ चौकार व ३ षटकारांसह १३० धावांची नाबाद खेळी केली आणि सौराष्ट्राला ५ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.