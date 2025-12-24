Cricket

वैभव सूर्यवंशी हुकला, पण IPL 2026 मध्ये अनसोल्ड राहिलेल्या पठ्ठ्याने ठोकले द्विशतक; संजू सॅमसनशी बरोबरी अन् यशस्वीचा विक्रम मोडला

Swastik Samal double century Vijay Hazare Trophy: आयपीएल २०२६ च्या लिलावात अनसोल्ड राहिलेल्या स्वास्तिक समलने विजय हजारे ट्रॉफीत ऐतिहासिक कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ओडिशाकडून खेळताना स्वास्तिकने लिस्ट ए क्रिकेटमधील द्विशतक झळकावत आपल्या राज्यासाठी हा पराक्रम करणारा पहिला फलंदाज ठरला.
Swastik Samal equals Sanju Samson record Vijay Hazare Trophy : बिहारचा उप कर्णधार वैभव सूर्यवंशी याला लिस्ट ए क्रिकेटमधील पहिल्या द्विशतकाने हुलकावणी दिली. विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत आज विक्रमांचा पाऊस पडलेला पाहायला मिळाल. वैभवने रांचीचे मैदान गाजवले, तर विराट कोहली व रोहित शर्मा या दिग्गजांनीही शतक झळकावले. इशान किशन, साकिबूल गानी यांनी लिस्ट ए क्रिकेटमधील वेगवान भारतीय शतकवीराच्या यादीत स्वतःला टॉपवर ठेवले. या सर्वाच्या चर्चेत ओडिशाच्या स्वास्तिक समलने द्विशतक झळकावून संजू सॅमसनच्या विक्रमाशी बरोबरी केली.

