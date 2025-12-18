Cricket

IPL 2026 लिलावात अनसोल्ड राहिला, पण पठ्ठ्याने धीर नाही गमावला! देशासाठी नाबाद १७८ धावांची खेळी, २५ चौकारांचा पाऊस

Unsold in IPL 2026 auction Devon Conway reaction: लिलावात अनसोल्ड राहिलेल्या डेव्हॉन कॉनवेने आपल्या फलंदाजीने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुरू असलेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्यात कॉनवेने जबरदस्त १७८ धावांची खेळी करत न्यूझीलंडला भक्कम सुरुवात करून दिली.
New Zealand perfect start third Test West Indies: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी झालेल्या लिलावात अनेक स्टार खेळाडूंना अनसोल्ड रहावे लागले.. त्यामध्ये डेव्हॉन कॉनवे ( Devon Conway)हेही नाव आहे. चेन्नई सुपर किंग्सच्या या सलामीवीराने आयपीएल गाजवले आहे, परंतु यंदाच्या लिलावात त्याच्यासाठी कोणत्याही फ्रँचायझीने बोली लावली नाही. पण, याने हताश न होता, न्यूझीलंडसाठी त्याने अविस्मरणीय खेळी केली. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीत कॉनवे व कर्णधार टॉम लॅथम यांनी ३२३ धावांची सलामी दिली.

