IPL 2026 लिलावात अनसोल्ड राहिला, पण पठ्ठ्याने धीर नाही गमावला! देशासाठी नाबाद १७८ धावांची खेळी, २५ चौकारांचा पाऊस

New Zealand perfect start third Test West Indies: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी झालेल्या लिलावात अनेक स्टार खेळाडूंना अनसोल्ड रहावे लागले.. त्यामध्ये डेव्हॉन कॉनवे ( Devon Conway)हेही नाव आहे. चेन्नई सुपर किंग्सच्या या सलामीवीराने आयपीएल गाजवले आहे, परंतु यंदाच्या लिलावात त्याच्यासाठी कोणत्याही फ्रँचायझीने बोली लावली नाही. पण, याने हताश न होता, न्यूझीलंडसाठी त्याने अविस्मरणीय खेळी केली. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीत कॉनवे व कर्णधार टॉम लॅथम यांनी ३२३ धावांची सलामी दिली..वेस्ट इंडिजने पहिल्या कसोटीत संघर्ष करताना पराभव टाळला, परंतु यजमान न्यूझीलंडने पुनरागमन करून दुसरी कसोटी जिंकली आणि मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. याचसह त्यांनी जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत आघाडी घेतली. आता त्यांचे लक्ष्य पहिल्या दोन स्थानांमध्ये पोहोचण्याचे आहे आणि त्यासाठी तिसरी कसोटी जिंकणे गरजेचे आहे..तिसऱ्या कसोटीत नाणेफेक जिंकून किवींनी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. टॉम लॅथम व कॉनवे ही जोडी मैदानावर शड्डू ठोकून उभी राहिली. लॅथमने २४६ चेंडूंत १५ चौकार व १ षटकारांसह १३७ धावांच्या खेळीवर बाद झाला. केमार रोचला ८७ व्या षटकात ही जोडी तोडता आली. पण, कॉनवे मैदानावर उभा आहे आणि त्याने २७९ चेंडूंत २५ चौकारांसह १७८ धावांची खेळी केली आहे. त्याच्यासोबतीला किवींनी नाइट वॉचमन जेकब डफीला पाठवले आहे. न्यूझीलंडने पहिल्या दिवशी ९० षटकांत १ बाद ३३४ धावा केल्या आहेत..Devon Conway IPL Statsडेव्हॉन कॉवनेने २०२२ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले आणि ७ सामन्यांत २५२ धावा केल्या. त्यानंतर २०२३ च्या आयपीएलमध्ये त्याने १६ सामन्यांत ६७२ धावा चोपल्या. २०२४ मध्ये तो दुखापतीमुळे आयपीएलला मुकला होता. आयपीएल २०२५ मध्येही दुखापतीमुळे त्याला काही सामन्यांना मुकावे लागले होते आणि त्याने ६ सामन्यांत केवळ १५६ धावा केल्या. CSK ने लिलावापूर्वी त्याला रिलीज केले. .डेव्हॉन कॉनवेने एकूण २२० ट्वेंटी-२० सामन्यांत २ शतकं व ५४ अर्धशतकांसह ६८५८ धावा केल्या आहेत. त्याची सरासरी ४०.३४ इतकी राहिली आहे. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त ६२ सामन्यांत १६७५ धावा त्याच्या नावावर आहेत. नाबाद ९९ ही त्याची सर्वोत्तम खेळी आहे..