Team India Under Gambhir: 'अजिंक्य' टीम इंडियाची घरच्या मैदानावर वाताहत; कोच गौतम गंभीरचे रिपोर्ट कार्ड पाहून बसेल धक्का!

भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेत रविवारी (१८ जानेवारी) लाजिरवाण्या पराभवाचा सामना करावा लागला. न्यूझीलंडने इंदोरला झालेला वनडे मालिकेतील निर्णायक तिसरा सामना ४१ धावांनी जिंकला आणि भारताविरुद्ध २-१ अशा फरकाने मालिका जिंकली. न्यूझीलंडचा ३७ वर्षांतील भारतातील पहिलाच वनडे मालिका विजय ठरला आहे. त्यामुळे २०२६ वर्षाची सुरुवात भारतीय संघासाठी (Team India) मात्र फारशी खास ठरली नाही. न्यूझीलंडचा हा विजयही ऐतिहासिक ठरला. या विजयाने न्यूझीलंडने पुन्हा दीड वर्षांपूर्वीच्या कसोटी मालिकेतील मानहानिकारक पराभवाची आठवण भारतीय चाहत्यांना करून दिली. २०२४ च्या अखेरीस न्यूझीलंडने भारतीय संघाला मायदेशात कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश दिला होता. तथापि, रविवारच्या पराभवानंतर पुन्हा एकदा भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या (Gautam Gambhir) पदावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. त्याला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आले आहे. .IND vs NZ: रोहित शर्माचा फॉर्म खराब झाल्याची टीम इंडियाला चिंता? कर्णधार शुभमन गिल स्पष्टच बोलला, 'नेहमीच तो...'.गंभीरने जुलै २०२४ पासून भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षकपद सांभाळले आहे. त्याच्या मार्गदर्शनात भारताच्या टी२० संघाची कामगिरी दमदार झाली असून त्यांनी अद्याप मालिका गमावलेली नाही. तसेच भारतीय संघाने वनडेतील चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ आणि आशिया कप २०२५ स्पर्धाही त्याच्या मार्गदर्शनात जिंकली आहे. मात्र कसोटी आणि वनडे प्रकारातील चित्र वेगळे आहे. या दोन्ही प्रकारात भारताची कामगिरी गेल्या दोन वर्षात फारशी चांगली राहिलेली नाही. भारताने अनेक मानहानिकारक पराभव स्वीकारले आहेत. न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेने तर मायदेशात भारताला कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश देण्याचा पराक्रम गाजवला, तर ऑस्ट्रेलियानेही १० वर्षांनी मायदेशातील ताकद भारताला दाखवली. याचदरम्यान, भारतीय संघात अनेक बदल झाली, महत्त्वाचा म्हणजे नेतृत्व बदलही याच कालावधीत झाला आहे. त्यामुळे जरी टी२० क्रिकेटमध्ये भारताला गंभीरच्या मार्गदर्शनात मिळत असलेलं यश असलं तरी कसोटी आणि वनडेतील अपयशाकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. गंभीर आणि भारतीय संघाला या दोन प्रकारातील कामगिरी सुधारण्यासाठी आता प्रयत्न करावे लागणार आहेत..दरम्यान, वनडे आणि कसोटीत गेल्या दोन वर्षांत भारतीय संघाला आलेल्या अपयाशाचा आढावा -(ODI & Test Performance Under Gautam Gambhir Coaching)२७ वर्षांनंतर श्रीलंकेविरुद्ध द्विपक्षीय वनडे मालिका पराभूत (२०२४)वनडे मालिकेत मालिकेतील तिन्ही सामन्यात पहिल्यांदाच भारतीय संघ सर्वबाद (श्रीलंकेविरुद्ध, २०२४)४५ वर्षांनंतर संपूर्ण वर्षात वनडेमध्ये भारतीय संघाला एकही विजय मिळवता आले नाही. (२०२४ वर्ष)३६ वर्षांनंतर भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध मायदेशात कसोटी सामना पराभूत झाला (२०२४)१९ वर्षांनंतर चिन्नास्वामी स्टेडियमवर भारताने कसोटी सामना गमावला (विरुद्ध न्यूझीलंड, २०२४)कसोटी इतिहासात भारतीय संघ पहिल्यांदाच न्यूझीलंडविरुद्ध मायदेशात कसोटी सामना गमावला. (२०२४)१२ वर्षांनंतर भारतीय संघ मायदेशात कसोटी मालिका पराभूत झाला. (विरुद्ध न्यूझीलंड, २०२४)१२ वर्षांनंतर वानखेडे स्टेडियमवर भारतीय संघ कसोटीत पराभूत झाला. (विरुद्ध न्यूझीलंड, २०२४)४७ वर्षांनंतर मायदेशात भारतीय संघ सलग तीन सामने पराभूत झाला. (विरुद्ध न्यूझीलंड, २०२४)मायदेशात २०० पेक्षा कमी धावसंख्येचा पाठलाग करताना भारतीय संघ पहिल्यांदा कसोटी सामना पराभूत झाला (वानखेडे स्टेडियम, १४७ धावांचे लक्ष्य विरुद्ध न्यूझीलंड, २०२४).१३ वर्षांनी भारतीय संघ मेलबर्नमध्ये कसोटी सामना पराभूत झाला (विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, २०२४)१० वर्षांनी भारतीय संघ सलग दोन कसोटी मालिका पराभूत झाला. (विरुद्ध न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया, २०२४-२५)१० वर्षांनी भारतीय संघाने बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफी गमावली (२०२४-२५)१२ वर्षांनंतर भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी मालिकेत तीन सामने पराभूत झाला (२०२४-२५)पहिल्यांदाच भारतीय संघाने वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपच्या अंतिम सामन्यात स्थान मिळवले नाही (२०२५)कसोटी सामन्यात ५ शतके केल्यानंतरही सामना हरणारा भारतीय संघ पहिलाच संघ ठरला. (लीड्स कसोटी, विरुद्ध इंग्लंड, २०२५)११ वर्षांनंतर भारतीय संघाविरुद्ध कसोटीत प्रतिस्पर्धी संघाने ६०० हून अधिक धावा केल्या (मँचेस्टर, विरुद्ध इंग्लंड, २०२५)१७ वर्षांनंतर भारतीय संघ ऍडलेडमध्ये वनडे सामना पराभूत झाला (विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, २०२५).IND Vs NZ T20I : विराट,रोहित OUT; सूर्यकुमार यादव IN ! ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघात बदल, जाणून घ्या ५ सामन्यांचे संपूर्ण वेळापत्रक.१५ वर्षांनी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताने कसोटी सामना मायदेशात खेळताना गमावला. (२०२५)८ वर्षांनंतर भारतीय संघ इडन गार्डन्स, कोलकाता येथे आंतरराष्ट्रीय सामना पराभूत झाला. (विरुद्ध दक्षिण आप्रिका, २०२५)२५ वर्षांनंतर भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मायदेशात कसोटी मालिकेत पराभूत झाला. (२०२५)भारतीय संघाचा धावांच्या तुलनेतील सर्वात मोठा पराभव झाला (४०८ धावांनी पराभूत, विरुद्ध दक्षिण आप्रिका, २०२५)३० वर्षांनंतर कसोटी मालिकेत भारताकडून एकही शतक झाले नाही (विरुद्ध दक्षिण आप्रिका, २०२५)सलग दोन वर्षी भारतीय संघाला मायदेशात दोन व्हाईटवॉश कसोटीत पहिल्यांदाच स्वीकारावे लागले. (विरुद्ध न्यूझीलंड, २०२४ आणि विरुद्ध दक्षिण आप्रिका, २०२५)भारतीय संघ पहिल्यांदाच न्यूझीलंडविरुद्ध मायदेशात वनडे मालिका पराभूत झाला (२०२६)भारतीय संघ इंदोरमध्ये पहिल्यांदाच वनडे सामना पराभूत झाला (विरुद्ध न्यूझीलंड, २०२६). 