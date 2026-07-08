WTC 2025-27 Point Table: वेस्ट इंडिजने पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवली; २३ वर्षानंतर श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिका जिंकली

Updated WTC 2025-27 Points Table : वेस्ट इंडिजने २३ वर्षानंतर श्रीलंकेविरुद्धची कसोटी मालिका जिंकली आणि जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवली. WI vs SL दुसरी कसोटी अनिर्णित राहिल्याने यजमान विंडीजने १-० अशी मालिका जिंकली. या विजयासह ते WTC गुणतालिकेत १६.६७ टक्क्यांसह आठव्या क्रमांकावर आले आहेत आणि त्यांनी पाकिस्तानला शेवटच्या क्रमांकावर ढकलले आहे. .श्रीलंकेने पहिला डाव ९ बाद ५४९ धावांवर घोषित केल्यानंतर वेस्ट इंडिजने ४९९ धावांपर्यंत मजल मारली. श्रीलंकेने दुसरा डाव ९ बाद २५१ धावांवर घोषित करून यजमानांसमोर विजयासाठी ३०२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. प्रत्युत्तरात विंडीजने बिनबाद १०९ धावा करून सामना ड्रॉ राखला. अँटिग्वामधील बरोबरीच्या सामन्यामुळे वेस्ट इंडिजला मालिका १-० ने जिंकण्यास मदत झाली आणि गुणतालिकेत त्यांना चार गुणही मिळाले. बरोबरीत सुटलेल्या सामन्यासाठी श्रीलंकेलाही चार मौल्यवान गुण मिळाले..Gautam Gambhir on Sanju Samson Future: संजू सॅमसनच्या भविष्यावर गौतम गंभीरचे मोठे विधान; म्हणाला, त्याला काय सांगायचे, ते मी आधीच सांगितलंय....या निकालानंतर दोन्ही संघांच्या गुणतालिकेत कोणताच बदल झाला नाही. श्रीलंका सहाव्या स्थानावर कायम राहिले, परंतु त्यांची टक्केवारी ४४.४४ वरून ४१.६७ इतकी कमी झाली. त्यांच्या खात्यात ४ सामन्यांनंतर २० गुण झाले आहेत. या क्रमवारीत ऑस्ट्रेलिया ( ८७.५०), दक्षिण आफ्रिका ( ७५.००), न्यूझीलंड ( ७२.२२), बांगलादेश ( ५८.३३) आणि भारत ( ४८.१५) हे पुढे आहेत..जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलसाठी ऑस्ट्रेलियाने आपली दावेदारी जाहीर केली असली तरी दुसऱ्या स्थानासाठी गतविजेता आफ्रिका व न्यूझीलंड यांच्यात कडवी टक्कर आहे. न्यूझीलंडचा संघ नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये भारताविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. त्यांनी या मालिकेत विजय मिळवल्या, ते दुसऱ्या स्थानावर दावा सांगू शकतील. वेस्ट इंडिजला पुढील कसोटी मालिकेत पाकिस्तानचा ( दोन सामने) सामना करायचा आहे..WI s SL 2nd Test: दुर्दैवी विकेट! शे होपने Wide बॉल सोडला अन् किपरला कष्ट न करता मिळाली विकेट, Viral Video ने सारे चक्रावले.दरम्यान, वेस्ट इंडिजने घरच्या मैदानावर २०२२ नंतर पहिली कसोटी मालिका जिंकली. चार वर्षांपूर्वी त्यांनी बांगलादेशवर २-० असा विजय मिळवला होता. पण, श्रीलंकेविरुद्ध मालिका जिंकण्यासाठी त्यांना २३ वर्ष वाट पाहावी लागली. २००३ मध्ये त्यांनी घरच्या मैदानावर दोन कसोटी सामन्यांच्या मलिकेत १-० असा विजय मिळवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.