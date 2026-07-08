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WTC 2025-27 Point Table: वेस्ट इंडिजने पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवली; २३ वर्षानंतर श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिका जिंकली

West Indies Beat Sri Lanka in Test Series: श्रीलंकेविरुद्धची दुसरी कसोटी अनिर्णित राहिल्यानंतर वेस्ट इंडिजने दोन सामन्यांची मालिका १-० अशी जिंकत तब्बल २३ वर्षांनंतर श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिकेत विजय मिळवला. याआधी वेस्ट इंडिजने २००३ मध्ये मायदेशात श्रीलंकेला कसोटी मालिकेत पराभूत केले होते.
Updated WTC 2025-27 points table

Updated WTC 2025-27 points table

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Updated WTC 2025-27 Points Table : वेस्ट इंडिजने २३ वर्षानंतर श्रीलंकेविरुद्धची कसोटी मालिका जिंकली आणि जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवली. WI vs SL दुसरी कसोटी अनिर्णित राहिल्याने यजमान विंडीजने १-० अशी मालिका जिंकली. या विजयासह ते WTC गुणतालिकेत १६.६७ टक्क्यांसह आठव्या क्रमांकावर आले आहेत आणि त्यांनी पाकिस्तानला शेवटच्या क्रमांकावर ढकलले आहे.

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