USA vs NAM Controvarsy : नामिबियाच्या कॅप्टनने झेल टिपला, पण निर्णय नाबाद दिला गेला! No Ball नव्हता, तरीही नेमका काय झाला राडा?

T20 World Cup USA vs NAM third umpire catch rule explained: नेदरलँड्सला पराभूत करून आत्मविश्वास उंचावलेल्या अमेरिका संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत रविवारी नामिबियाच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. मोनांक पटेल व संजय कृष्णामुर्तीच्या दमदार अर्धशतकांच्या जोरावर अमेरिकेने मोठी धावसंख्या उभी केली. पण, या सामन्यात १७व्या षटकात एक वादग्रस्त निकाल पाहायला मिळाला आणि त्यावरून सोशल मीडियावर तर्क वितर्क लावले जात आहेत..अमेरिकेने नेदरलँड्सला पराभूत करून वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८ मधील आपले आव्हान कायम ठेवले आहे. त्यामुळेच त्यांनी नामिबियाविरुद्ध विजयासाठी १९९ धावांचा डोंगर उभा केला. नाणेफेक जिंकून अमेरिकेने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. कर्णधार मोनांक पटेल व शयन जहांगिर यांनी पहिल्या विकेटसाठी ६८ धावांची सलामी दिली. जहांगिर २२ धावांवर माघारी परतला, त्यानंतर साइतेजा मुक्कामल्लानेही १७ धावा केल्या..T20 World Cup Super 8s Scenario : दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज यांचे स्थान पक्के; उर्वरित ६ जागांसाठी भारत-पाकिस्तानसह कोणात शर्यत?.मोनांकने ३० चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ५२ धावांची दमदार खेळी केली. संजय कृष्णमुर्ती व मिलिंद कुमार यांनी चौथ्या विकेटसाठी आक्रमक ८७ धावा जोडताना नामिबियाच्या गोलंदाजांना चांगला चोप दिला. पण, १७व्या षटकात नाट्यमय प्रसंग घडला. संजयने रुबेन ट्रम्पलमनच्या गोलंदाजीवर उत्तुंग फटका मारला आणि नामिबियाचा कर्णधार Gerhard Erasmus याने लॉन्ग-ऑफवर धावत जाऊन अप्रतिम झेल टिपला..इरास्मसने क्लिन कॅच घेतल्याचे प्रथम दर्शनी दिसले. पण, मैदानावरील अम्पायरने तिसऱ्या अम्पायरकडे निर्णय सोपवला. इरास्मसने चेंडू सुरेख टिपला यात काहीच अडचण नव्हती, परंतु तो जमिनीवर पडल्यानंतर चेंडू फेकण्याच्या प्रयत्नात फसला. त्याच्याहातून चेंडू निसटला आणि तिसऱ्या पंचांनी संजयला नाबाद जाहीर केले. त्यावरून आता उलट सुलट चर्चा रंगली आहे. पण, समालोचकांच्या म्हणण्यानुसार इरास्मस चेंडूवर ताबा राखण्यात अपयशी ठरला आणि त्यामुळे हा निर्णय योग्य आहे..IND vs PAK :'हस्तांदोलन' न करणे हा भारताने सुरू केलेला मुर्खपणा! Sanjay Manjrekar यांची वादग्रस्त पोस्ट; काहींचा सपोर्ट, तर काही विरोधात; तुमचं काय मत?.त्यानंतर संजयने तीन सलग षटकार खेचून त्या षटकात एकूण २६ धावा फलकावर चढवल्या. मिलिंद २० चेंडूंत २८ धावांवर बाद झाला, तर संजने ३३ चेंडूंत ४ चौकार व ६ षटकारासह ६८ धावांची नाबाद खेळी केली. अमेरिकेने ४ बाद १९९ धावा उभ्या केल्या. ही सलंग्न देशांच्या संघाने वर्ल्ड कपमध्ये केलेली दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. याआधी याच स्पर्धेत स्कॉटलंडने इटलीविरुद्ध ४ बाद २०७ धावा केल्या होत्या..