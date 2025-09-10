Cricket

BCCI banana expense controversy : ३५ लाखांची केळी! उच्च न्यायालयाने BCCI ला पाठवली नोटीस, जाणून घ्या नेमकं काय प्रकरण

BCCI under probe spending ₹35 lakh on bananas: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला नोटीस बजावली असून तब्बल १२ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू आहे.
BCCI under probe spending ₹35 lakh on bananas

BCCI under probe spending ₹35 lakh on bananas

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला नोटीस पाठवली

  • १२ कोटींच्या निधीच्या गैरव्यवहाराची चौकाशीसाठी याचिका दाखल

  • खेळाडूंसाठी ३५ लाखांची केळी घेतल्याचा खर्च दाखवण्यात आला

Uttarakhand High Court notice to BCCI in ₹12 crore cricket scam : उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला ( बीसीसीआय) नोटीस पाठवली आहे. उत्तराखंड क्रिकेट संघटनेने ( CAU) क्रिकेट स्पर्धेच्या आयोजनासाठी बीसीसीआयकडून मिळालेल्या १२ कोटींच्या निधीच्या गैरव्यवहाराची चौकाशी व्हावी, यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार CAU च्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये खेळाडूंसाठी ३५ लाखांची केळी घेतल्याचा खर्च दाखवण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
cricket news today
Indian cricket controversies
BCCI fitness policies
₹12 crore cricket scam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com