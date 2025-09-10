BCCI banana expense controversy : ३५ लाखांची केळी! उच्च न्यायालयाने BCCI ला पाठवली नोटीस, जाणून घ्या नेमकं काय प्रकरण

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला नोटीस पाठवली१२ कोटींच्या निधीच्या गैरव्यवहाराची चौकाशीसाठी याचिका दाखलखेळाडूंसाठी ३५ लाखांची केळी घेतल्याचा खर्च दाखवण्यात आला.Uttarakhand High Court notice to BCCI in ₹12 crore cricket scam : उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला ( बीसीसीआय) नोटीस पाठवली आहे. उत्तराखंड क्रिकेट संघटनेने ( CAU) क्रिकेट स्पर्धेच्या आयोजनासाठी बीसीसीआयकडून मिळालेल्या १२ कोटींच्या निधीच्या गैरव्यवहाराची चौकाशी व्हावी, यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार CAU च्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये खेळाडूंसाठी ३५ लाखांची केळी घेतल्याचा खर्च दाखवण्यात आला आहे..डेहरादूनचे रहिवाशी संजय रावत आणि अन्य काही लोकांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केल्या होत्या आणि त्यावर न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. उत्तराखंड उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला आहे की, राज्यातील खेळाडूंसाठी केळी खरेदी करण्यासाठी १२ कोटी रुपयांपैकी ३५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. पुढील शुक्रवारी यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे..ऑडिट अहवालात असे दिसून आले आहे की इव्हेंट मॅनेजमेंटसाठी ६.४ कोटी रुपये देण्यात आले होते आणि स्पर्धा व ट्रायल खर्चावर एकूण २६.३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. जे मागील आर्थिक वर्षात २२.३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. याचिकाकर्त्यांनी असोसिएशनवर अन्न खर्चाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप केला आहे. .बीसीसीआय मालामाल...बीसीसीआय ही जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संघटना आहे आणि मागील पाच वर्षांत त्यांचा महसूल १४,६२७ कोटींपर्यंत गेला आहे. मागील आर्थिक वर्षात बीसीसीआयला ४१९३ कोटींची मिळकत झाली आहे. त्यामुळे बीसीसीआयचे बँक बॅलेन्स २०,६८६ कोटींपर्यंत पोहोचला आहे..राज्य संघटनांसोबत शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, बीसीसीआयच्या सर्वसाधारण निधीत २०१९ मध्ये ३,९०६ कोटी रुपयांवरून २०२४ मध्ये ७,९८८ कोटी रुपयांपर्यंत मोठी वाढ झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.