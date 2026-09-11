VAIBHAV SOORYAVANSHI: वय अवघं १५ वर्षं... पण विक्रमांची यादी मोठमोठ्या खेळाडूंना टक्कर वैभव सूर्यवंशीने आतापर्यंत काय काय केलं?

VAIBHAV SOORYAVANSHI RECORDS: माणसाकडे जर टॅलेंट असेल, तर वय कितीही कमी असलं तरी त्याची कामगिरीच त्याचं उत्तर देते. असंच काहीसं वैभव सूर्यवंशीच्या बाबतीत घडलं आहे. २०२६ हे वर्ष वैभवसाठी खूप चांगलं ठरलं आहे. आयपीएल २०२६च्या हंगामात सर्वाधिक धावा करत त्याने ऑरेंज कॅपसह अनेक मोठे पुरस्कार आपल्या नावावर केले आहेत.त्याचबरोबर अंडर-१९ वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यातही त्याने जबरदस्त कामगिरी केली होती. इंग्लंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात वैभवने ८० चेंडूंत १७५ धावांची तुफानी खेळी करत भारताला वर्ल्ड कप जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली..याच वर्षी वैभवने भारतीय क्रिकेट संघातही पदार्पण केलं. अवघ्या १५ वर्षांच्या वयात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करत त्याने मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला. मात्र, एवढ्या कमी वयात वैभवने आतापर्यंत नेमकी अशी कोणती कामगिरी केली आहे, ज्यामुळे क्रिकेटमधील दिग्गजांचंही लक्ष त्याच्याकडे गेलं?.वैभव सूर्यवंशीच्या टेस्ट ड्रीमला मोठा धक्का? राहुल द्रविड यांनी सांगितली मोठी अडचण; म्हणाले, ‘अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे’.अवघ्या १५ वर्षांच्या वयात क्रिकेटच्या मैदानावर मोठी कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये वैभव सूर्यवंशीचं नाव सध्या चर्चेत आहे. कमी वयातच त्याने अंडर-१९ क्रिकेटपासून आयपीएल आणि देशांतर्गत क्रिकेटपर्यंत आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..वैभवने २०२४ मध्ये अंडर-१९ आशिया कपमध्ये भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले होते. या स्पर्धेत भारताला उपविजेतेपद मिळाले असून त्यानंतर २०२५ मध्ये आशिया कप रायझिंग स्टार्सच्या उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचलेल्या संघातही तो होता. याच वर्षी अंडर-१९ आशिया कपमध्ये भारताने पुन्हा उपविजेतेपद मिळवले..मात्र, २०२६ हे वर्ष वैभवच्या कारकिर्दीसाठी खास ठरलं. अंडर-१९ वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात त्याने इंग्लंडविरुद्ध अवघ्या ८० चेंडूत १७५ धावा केल्या. त्याच्या या खेळीच्या जोरावर भारताने अंतिम सामना जिंकत वर्ल्ड कपवर नाव कोरलं आणि विशेष म्हणजे, अंडर १९ वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यातील ही सर्वात मोठी वैयक्तिक धावसंख्या ठरली होती. यानंतर आयपीएलमध्येही वैभवने आपली आक्रमक फलंदाजी दाखवून दिली. अवघ्या १४ वर्षांच्या वयात त्याने आयपीएलमध्ये शतक झळकावून सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. त्यानंतर देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही त्याची कामगिरी सुरूच राहिली..Vaibhav Sooryavanshi: वय अवघं १५, संपत्ती कोट्यवधींच्या घरात! वैभव सूर्यवंशीसोबत जोडले गेले ‘हे’ ५ मोठे ब्रँड; कमाईचा आकडा ऐकून व्हाल थक्क!.दुलीप ट्रॉफी २०२६ मध्ये वैभव ईस्ट झोनकडून खेळला. उपांत्य सामन्यात त्याने ८१ चेंडूत ९२ धावांची आक्रमक खेळी केली. या खेळीसह दुलीप ट्रॉफीमध्ये अर्धशतक करणारा तो सर्वात कमी वयाचा फलंदाज ठरला. त्याने तब्बल ५७ वर्षांपासून असलेला विक्रम मागे टाकला. विशेष म्हणजे, ईस्ट झोनने २०२६ ची दुलीप ट्रॉफीही जिंकली. त्यामुळे कमी वयात मोठ्या स्पर्धांमध्ये खेळण्यासोबतच वैभवच्या नावावर आणखी एका मोठ्या स्पर्धेच्या विजेतेपदाची नोंद झाली आहे.अवघं १५ वर्षांचं वय आहे पण या वयातच वैभवने अनेक मोठ्या स्पर्धांमध्ये आपली छाप सोडली आहे. त्यामुळे भारतीय क्रिकेटमध्ये या युवा फलंदाजाच्या पुढच्या कामगिरीकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.वैभव येणाऱ्या काळात भारतीय संघात आपल्या खेळीने कशी कामगिरी करेल याकडे सर्वांचे लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.