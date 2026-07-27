Vaibhav Sooryavanshi: रोहितसोबत वैभव सूर्यवंशीनेच सलामीला यावं! माजी दिग्गजाचा मोठा सल्ला, गिलबाबतही केलं मोठं वक्तव्य

Farokh Engineer wants Vaibhav Suryavanshi in India ODI team: 15 वर्षीय युवा वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) नुकत्याच झालेल्या झिम्बाब्वे मालिकेत धडाकेबाज कामगिरी करत सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. त्याने या मालिकेत मालिकावीर पुरस्कार जिंकत इतिहास रचला. तीन सामन्यांत त्याने 151 धावा केल्या, ज्यामध्ये दोन अर्धशतकांचा समावेश होता.वैभव सूर्यवंशीला आता 2027 च्या एकदिवसीय संघातही स्थान द्यायला हवं, असा सल्ला भारताचे माजी क्रिकेटपटू फारुख इंजिनियर यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर ते म्हणाले की, रोहित शर्मासोबत वैभवने सलामीला यावं..2026 हे वर्ष वैभव सूर्यवंशीसाठी खूपच खास ठरलं आहे. आयपीएल 2026 मध्ये त्याने दमदार कामगिरी केली. त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे त्याला भारतीय संघात संधी मिळाली आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. आता त्याला एकदिवसीय संघातही संधी द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..Vaibhav Sooryavanshi : वैभवसाठी संजू सॅमसनला बळीचा बकरा का बनवताय? माजी खेळाडूचा संतापजनक सवाल....पीटीआयशी बोलताना फारुख इंजिनियर म्हणाले, "शुभमन गिल हा सध्या भारताचा सर्वोत्तम फलंदाज आहे. त्यामुळे त्याने चौथ्या क्रमांकावर खेळावं. रोहित आणि वैभव ही सलामीची जोडी भारतासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते."ते पुढे म्हणाले, "वैभव सुरुवातीपासूनच आक्रमक फलंदाजी करतो. तो मोठे फटके सहज मारतो. त्यामुळे बाकीच्या फलंदाजांना डाव सावरण्यासाठी वेळ मिळतो. विराट कोहली तिसऱ्या आणि गिल चौथ्या क्रमांकावर आला, तर भारताची फलंदाजी आणखी मजबूत होईल." झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत वैभवने आपल्या फलंदाजीने सर्वांनाच प्रभावित केलं..पहिल्याच सामन्यात त्याने अवघ्या 18 चेंडूत अर्धशतक झळकावत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतक करणारा सर्वात तरुण खेळाडू होण्याचा विक्रम केला. त्यानंतर तिसऱ्या सामन्यातही त्याने शानदार अर्धशतक झळकावलं..संपूर्ण मालिकेत वैभवने तीन सामन्यांत 151 धावा केल्या. त्याच्या नावावर दोन अर्धशतकं आली. त्याच्या या दमदार कामगिरीमुळे त्याला सामनावीर आणि मालिकावीर हे दोन्ही पुरस्कार मिळाले. आक्रमक फलंदाजीच्या जोरावर त्याने पुन्हा एकदा आपण मोठा खेळाडू होऊ शकतो, हे सिद्ध करून दाखवलं..फारुख इंजिनियर म्हणाले , आता वैभवला एकदिवसीय संघात संधी देण्याची योग्य वेळ आली आहे. ते म्हणाले, "लोक एकदिवसीय आणि टी-20 मध्ये खूप फरक करतात. पण चांगला फलंदाज कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये धावा करू शकतो. वैभवकडे आत्मविश्वास आहे आणि तो सातत्याने चांगली फलंदाजी करत आहे.".Vaibhav Sooryavanshi: भारत हरला तरी वैभवला खेळवू नका! माजी क्रिकेटपटूचं मोठं विधान.इंग्लंड दौऱ्यावर वैभवला सुरुवातीला संधी मिळाली होती. मात्र तीन सामन्यांत त्याला फक्त 42 धावा करता आल्या आणि शेवटच्या सामन्यात त्याला संघाबाहेर बसावं लागलं. पण त्या अपयशाचा विचार न करता त्याने झिम्बाब्वे दौऱ्यावर दमदार पुनरागमन केलं. आता त्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीनंतर 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी त्याचाही गंभीरपणे विचार व्हायला हवा, असं मत फारुख इंजिनियर यांनी व्यक्त केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.