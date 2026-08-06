VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीच्या निशाण्यावर आता कोणता विक्रम? जपानमध्ये ‘बेबी बॉस’ पुन्हा इतिहास रचणार?

VAIBHAV SOORYAVANSHI WORLD RECORDS: वैभव सूर्यवंशी(VAIBHAV SOORYAVANSHI) जेव्हापासून क्रिकेटमध्ये पाऊल ठेवलं, तेव्हापासून त्याने अनेक जागतिक विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. 'बेबी बॉस' म्हणून त्याने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. वैभवने आयपीएल २०२६ मध्ये आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आणि त्याचबरोबर ऑरेंज कॅपही आपल्या नावावर केली. आयपीएल २०२६ मधील फलंदाजीच्या जोरावर त्याला भारतीय संघात स्थान मिळालं. त्याने इंग्लंडविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर झिम्बाब्वेविरुद्ध त्याने जबरदस्त खेळी करत मालिकावीर पुरस्कारही पटकावला. मात्र आता वैभवच्या निशाण्यावर अनेक मोठे विक्रम आहेत..भारतीय संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेत लवकरच खेळणार असून, या स्पर्धेत सर्वांचं लक्ष असेल ते म्हणजे या युवा १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीवर. त्याने आयपीएलपासून ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपर्यंत अनेक मोठे विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. या स्पर्धेत केवळ सुवर्णपदकावरच नाही, तर वैभवची नजर अनेक मोठ्या विक्रमांवरही असेल..'Vaibhav Sooryavanshi द्रविडला जे बोलला तेच त्याने केलं...', हरभजन सिंग नेमकं काय म्हणाला? वाचा.१४ व्या वर्षी विक्रमअनेक असे खेळाडू असतात जे आपल्या प्रतिभेने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतात, तसाच एक खेळाडू म्हणजे वैभव सूर्यवंशी. त्याने जानेवारी २०२४ मध्ये प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं आणि त्याच वर्षी देशांतर्गत एकदिवसीय क्रिकेटमध्येही पदार्पण केलं. मात्र त्याला खरी ओळख मिळाली ती आयपीएल २०२५ मध्ये. राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना त्याने गुजरातविरुद्ध आपल्या चौथ्याच टी-२० सामन्यात १७ चेंडूत अर्धशतक आणि ३५ चेंडूत शतक झळकावलं होतं. त्याचबरोबर पुरुष टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी वयात शतक आणि अर्धशतक झळकावणारा तो फलंदाज ठरला. त्याचं ३५ चेंडूतलं शतक हे आयपीएल इतिहासातील दुसरं सर्वात जलद शतक आहे..एका डावात तीन विक्रमआयपीएलसोबतच त्याने विजय हजारे ट्रॉफीमध्येही आपल्या फलंदाजीने चांगलीच कमाल दाखवली. अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध वैभवने ८४ चेंडूत १९० धावा केल्या. त्याने केवळ ३६ चेंडूत शतक आणि ५९ चेंडूत १५० धावा पूर्ण करून एकाच वेळी तीन जागतिक विक्रम आपल्या नावावर केले. तो लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी वयात शतक, सर्वात जलद शतक आणि सर्वात जलद १५० धावा करणारा फलंदाज ठरला..११ चेंडूत अर्धशतक, २१ वर्षांचा विक्रम मोडलाजून २०२६ मध्ये भारत अ आणि श्रीलंका अ यांच्यातील तिरंगी मालिकेच्या अंतिम सामन्यात वैभवने २९ चेंडूत ९४ धावा केल्या. या खेळीत त्याने अवघ्या ११ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण करत लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात जलद अर्धशतकाचा २१ वर्षांचा विक्रम मोडला..षटकार मारण्यातही विश्वविक्रमवैभवची ओळख म्हणजे त्याची आक्रमक फलंदाजी. त्याने टी-२० क्रिकेटमध्ये केवळ ५१४ चेंडू आणि २९ डावांत १०० षटकार पूर्ण करत जागतिक विक्रम केला.आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने ७२ षटकार ठोकले. यासोबतच त्याने एका टी-२० स्पर्धेत सर्वाधिक षटकार मारण्याचा ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला..रसेल आणि मिचेल ओवेनलाही टाकलं मागेसनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ३७ चेंडूत १०३ धावा करत वैभवने टी-२० क्रिकेटमध्ये ४७३ चेंडूत १००० धावा पूर्ण केल्या. याआधी हा विक्रम मिचेल ओवेनच्या नावावर होता.यानंतर आयपीएलमध्येही त्याने ४४० चेंडूत १००० धावा पूर्ण करत आंद्रे रसेलचा विक्रम मोडला. तसेच १८ वर्षांपूर्वी १००० टी-२० धावा करणारा तो जगातील सर्वात तरुण फलंदाज ठरला..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही दमदार कामगिरीइंग्लंडविरुद्ध पदार्पण केल्यानंतर झिम्बाब्वे दौऱ्यावर वैभवने जबरदस्त फलंदाजी केली. त्याने १८ चेंडूत अर्धशतक झळकावत पुरुष आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी वयात अर्धशतक करणारा फलंदाज होण्याचा मान मिळवला.त्यानंतर ४९ चेंडूत ८१ धावा करत तो पुरुष क्रिकेटमधील दुसरा सर्वात तरुण सामनावीर ठरला. या मालिकेत त्याने तीन सामन्यांत १५१ धावा, १९६.१० चा स्ट्राइक रेट आणि मालिकावीर पुरस्कार पटकावला. यासोबतच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी वयात मालिकावीर होण्याचाही विक्रम त्याने आपल्या नावावर केला..Vaibhav Sooryavanshi: IPL आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठा फरक”; वैभव सूर्यवंशीला अजिंक्य रहाणेंनी दाखवला आरसा, दिला मोलाचा सल्ला.आता जपानमध्ये कोणता विक्रम?आता सगळ्यांच्या नजरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेवर आहेत. भारतासाठी ही स्पर्धा सुवर्णपदक जिंकण्याची संधी असली, तरी वैभव सूर्यवंशीसाठी आणखी एक मोठं व्यासपीठ ठरणार आहे. देशांतर्गत क्रिकेट, आयपीएल आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये विक्रम करणाऱ्या या युवा फलंदाजाकडून जपानमध्येही मोठ्या खेळीची आणि नव्या विक्रमांची चाहत्यांना अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.