Vaibhav Sooryavanshi Alastair Cook: भारताचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी सध्या आपल्या आक्रमक फलंदाजीमुळे चर्चेत आहे. अगदी कमी वयात त्याने आयपीएल आणि टी-२० क्रिकेटमध्ये मोठी छाप पाडली आहे. त्याच्या फलंदाजीची भुरळ आता परदेशी खेळाडूंनाही पडू लागली आहे. इंग्लंडचा माजी कर्णधार अलिस्टर कुकही वैभवच्या खेळाने प्रभावित झाला आहे. वैभवमध्ये जगातील सर्वोत्तम फलंदाजांपैकी एक होण्याची क्षमता असल्याचं कुकने म्हटलं आहे. त्याचबरोबर टी-२० क्रिकेटप्रमाणेच त्याने कसोटी क्रिकेटमध्येही अशीच कामगिरी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे..वैभवच्या फलंदाजीबद्दल बोलताना कुक म्हणाला की, त्याने याआधी असा फलंदाज पाहिलेला नाही. वैभव ज्या पद्धतीने चेंडूवर फटके मारतो आणि त्यात सातत्य ठेवतो, ते विशेष आहे. चेंडू कितीही कठीण असला तरी त्यावर षटकार मारण्याची त्याची क्षमता कौतुकास्पद आहे. आयपीएलमधील त्याची कामगिरीही अविश्वसनीय असल्याचं कुकने सांगितलं..IPL 2027 Auction Player Register List: १२२० खेळाडूंनी नोंदवली नावं... त्यात १२ बांगलादेशी; भारताचे दोनच खेळाडू २ कोटींच्या यादीत, कोण आहे ते?.वैभवने टी-२० क्रिकेटमध्ये आपल्या फलंदाजीने अनेकांना प्रभावित केलं आहे. मात्र, त्याने कसोटी क्रिकेटमध्येही स्वतःला सिद्ध करावं, असं कुकला वाटतं. प्रत्येक पिढीला प्रेरणा देणारा एखादा खेळाडू असतो. वैभवने तिन्ही प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली, तर युवा खेळाडूंनाही त्याच्याकडून प्रेरणा मिळेल, असं कुकने म्हटलं आहे..कुक पुढे म्हणाला की, वैभवकडे असलेली प्रतिभा त्याने याआधी पाहिलेली नाही. कसोटी क्रिकेटमध्ये खेळण्याचं आव्हानही त्याने स्वीकारायला हवं. या प्रकारात त्याला यश मिळालं नाही तरी हरकत नाही; मात्र त्याने प्रयत्न करायला हवेत. कसोटी क्रिकेटमध्येही आक्रमक फलंदाजी करणारे खेळाडू असणं गरजेचं आहे, असं मत त्याने व्यक्त केलं..याच मुलाखतीत अलिस्टर कुकने इंग्लंडचा फलंदाज बेन डकेटचंही कौतुक केलं. तिन्ही प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या सलामीवीरांमध्ये डकेटचं नाव आघाडीवर असल्याचं त्याने सांगितलं. न्यूझीलंडचे डेव्हॉन कॉनवे आणि टॉम लॅथम यांची जोडीही चांगली असल्याचं कुकने नमूद केलं. तसंच दक्षिण आफ्रिकेचा एडन मार्करमही एक चांगला फलंदाज असल्याचं त्याने सांगितलं..Rohit Sharma: मुंबईच्या पलटनसाठी रोहित शर्माचा खास संदेश! कर्णधारपदाची धुरा पुन्हा हाती येताच हिटमॅन नेमकं काय म्हणाला?.सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतीय संघ सर्वात मजबूत असल्याचं मतही कुकने व्यक्त केलं. भारताकडे प्रतिभावान खेळाडूंची मोठी फळी आहे. परदेशातील खेळपट्ट्यांवरही भारतीय संघ चांगली कामगिरी करत आहे. ऑस्ट्रेलियातील भारताची कामगिरीही प्रभावी राहिली आहे. त्यामुळे सध्याच्या घडीला भारताला सर्वोत्तम संघ म्हणता येईल, असं कुकने सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.