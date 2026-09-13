VAIBHAV SOORYAVANSHI : आज मैदानात उतरताच वैभव सूर्यवंशी रचणार इतिहास! अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात सचिन तेंडुलकरांचा विक्रम मोडणार

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील टी20 मालिकेला आजपासून सुरुवात होणार आहे. तीन सामन्यांची ही मालिका असून तिन्ही सामने दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळले जाणार आहेत.या मालिकेत १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी खेळणार का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. कारण वैभवला आज संधी मिळाली तर त्याच्या नावावर आणखी एका मोठ्या विक्रमाची नोंद होऊ शकते..वैभवने जुलै २०२६ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. त्यावेळी त्याने सचिन तेंडुलकरचा भारतासाठी सर्वात कमी वयात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्याचा विक्रम मोडला होता. त्यानंतर झिम्बाब्वे दौऱ्यातही वैभवने आपल्या फलंदाजीने चांगली कामगिरी केली. आता वैभवने आणखी एक विक्रम आपल्या नावावर करण्याची संधी आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात तो भारताच्या घरच्या मैदानावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात कमी वयाचा खेळाडू ठरू शकतो..IND vs AFG: भारतीय संघासाठी सर्वात मोठी सकारात्मक बातमी! ५ वर्षानंतर एका खेळाडूचे नाव पुन्हा चर्चेत; नेमकं काय घडतंय?.सचिनच्या नावावर आहे हा विक्रमसध्या भारताच्या घरच्या मैदानावर आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणाऱ्या सर्वात कमी वयाच्या खेळाडूचा विक्रम सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे. सचिनने १७ वर्षांच्या वयात भारतात श्रीलंकेविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता. वैभव आता १५ वर्षांचा आहे. त्यामुळे आज त्याला अंतिम अकरामध्ये संधी मिळाली आणि तो मैदानात उतरला, तर सचिनचा हा विक्रमही त्याच्या नावावर होईल. म्हणजेच वैभवने सचिनचा एक विक्रम आधीच मोडला आहे. आता त्याच विक्रमवीर सचिनचा आणखी एक विक्रम मोडण्याची संधी त्याच्यासमोर आहे..मात्र, वैभवसमोर एक अडचणही आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेसाठी संजू सॅमसनचं भारतीय संघात पुनरागमन झालं आहे. दुसरीकडे अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी झिम्बाब्वे दौऱ्यात चांगली कामगिरी केली होती. त्यामुळे या तिघांपैकी कोणत्या दोन खेळाडूंना अंतिम अकरामध्ये संधी द्यायची, हा निर्णय संघ व्यवस्थापनाला घ्यावा लागणार आहे..श्रेयस अय्यरनेही या निवडीबाबत बोलताना तिन्ही खेळाडू चांगले असल्याचं सांगितलं आहे. तिघांनीही सातत्याने चांगली कामगिरी केली असल्याने अंतिम अकरा निवडणं सोपं नसेल, असं श्रेयस म्हणाला..IND vs AFG: वैभव संजू ईशान श्रेयस सगळे तयार, मग तिलक वर्माचं काय? AB डिव्हिलियर्सने टीम इंडियासमोर उभा केला मोठा पेच, ‘तो कुठे खेळणार?.आता वैभवला आजच्या सामन्यात संधी मिळते का, याकडे चाहत्यांचं लक्ष आहे. जर तो मैदानात उतरला, तर १५ वर्षांच्या वयात भारताच्या घरच्या मैदानावर आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.