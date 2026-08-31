Vaibhav Sooryavanshi: १५ व्या वर्षी वैभवचा आणखी एक पराक्रम, १९६९ साली झालेली अशी ऐतिहासिक खेळी! बाद कसा झाला ते पाहा Video

Vaibhav Sooryavanshi breaks 57-year-old Duleep Trophy record: वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा आपल्या वादळी खेळीने सर्वांना मंत्रमुग्ध केले... वैभवचा खेळ पाहण्यासाठी व्ही व्ही एस लक्ष्मण अन् निवड समिती सदस्य आर पी सिंगही बंगळुरुच्या मैदानावर उपस्थित होते. ४० धावांवर मिळालेल्या जीवदानानंतर वैभवने पूर्व विभागासाठी आक्रमक खेळ केला. मध्य विभागाविरुद्धच्या लढतीत त्याचे शतक ८ धावांनी हुकले असले तरी त्याने ५७ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला. .मध्य विभागाच्या २६६ धावांच्या प्रत्युत्तरात पूर्व विभागाला वैभव व अभिमन्य इश्वरन यांनी दमदार सुरूवात करून दिली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी १६१ धावा जोडल्या. वैबवने ४१ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि दुलीप ट्रॉफीत अर्धशतक झळकावणारा तो सर्वात युवा फलंदाज ठरला. .हे काय नवलंच! प्रिंटर खराब झाला म्हणून संघाने सामना गमावला; क्रिकेटच्या इतिहासात कधी न घडलेला प्रसंग, नेमकं काय झालं?.वैभव आता १५ वर्ष व १७५ दिवसांचा आहे आणि त्याने बंगळुरूच्या मैदानावर अर्धशतक झळकावून १९६९ सालचा विक्रम मोडला. हा विक्रम मध्य विभागाच्या लक्ष्मण सिंग यांच्या नावावर होता. त्यांनी १९६९ मध्ये उत्तर विभागाविरुद्ध १६ वर्ष व २३ दिवसांचा असताना अर्धशतक झळकावले होते. २००५ मध्ये पीयुष चावला ( मध्य वि. दक्षिण विभाग) याने १६ वर्ष व ३०७ दिवसांचा असताना या विक्रमात दुसरे स्थान पटकावले होते..वैभव ८१ चेंडूंत ७ चौकार व ७ षटकारांसह ९२ धावांवर झेलबाद झाला. दुलीप ट्रॉफीच्या इतिहासातील सर्वात तरुण शतकवीर बनण्याची सुवर्णसंधी त्याची हुकली. वैभवच्या विकेटनंतर हर्ष दुबेने पुढच्याच चेंडूवर कुमार कुशाग्रला गोल्डन डकवर झेलबाद केले. अभिमन्य ५८ धावांवर ,तर एस घरामी १६ धावांवर खेळतोय... हे वृत्त लिहिले तेव्हा पूर्व विभागाच्या २ बाद १८३ धावा झाल्या होत्या आणि अजूनही ते ८३ धावांनी पिछाडीवर होते. .दरम्यान, मध्य विभागाकडून रिंकू सिंगने पहिल्या डावात सर्वाधिक ६० धावांची खेळी केली. ए जुयालने ४६ धावा केल्या. पूर्व विभागाकडून मुकेश कुमार ( ३-५६) व ए सरकार ( ३-३८) यांच्यासह मोहम्मद शमी ( २-४२) व एम कुरेशी ( २-४९) यांनी चांगला मारा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.