India A vs UAE Asia Cup Rising Stars : भारतासाठी करो वा मरो सामन्यात वैभव सूर्यवंशीची ( Vaibhav Sooryavanshi) बॅट तळपली. २५० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभवने पहिल्या षटकात सलग तीन षटकार खेचून आपला इरादा स्पष्ट केला. या दौऱ्यावर त्याला मागील दोन सामन्यांत २६ व ११ धावाच करता आल्या होत्या. त्यात पाकिस्तानविरुद्ध आलेल्या अपयशामुळे वैभव प्रचंड नाराज होता आणि आज त्याने नाराजीचा सर्व राग यूएईच्या गोलंदाजांवर काढला. त्याने १६ चेंडूंत ८ षटकार व १ चौकार खेचून अर्धशतक पूर्ण केले..लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १६ किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूंत दोन अर्धशतक झळकावणारा तो पहिला फलंदाज ठऱला. त्याने यापूर्वीही असा पराक्रम केला आहे. सूर्यवंशीचे १६ चेंडूंखालील पहिले अर्धशतक हे लिस्ट ए च्या इतिहासातील सर्वात वेगवान अर्धशतक होते. जून २०२६ मध्ये श्रीलंकेत झालेल्या तिरंगी मालिकेच्या अंतिम सामन्यात इंडिया 'ए' संघाकडून खेळताना त्याने २९ चेंडूंमध्ये ९४ धावा केल्या आणि अवघ्या ११ चेंडूंमध्ये ही अर्धशतक झळकावले होते. अभिषेक शर्मा ५ चेंडूंत १२ धावांवर पायचीत झाल्यामुळे वैभवसह त्याची ३.३ षटकांत ६८ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली..Who is Harpreet Singh? भारताकडून वर्ल्ड कप खेळला अन् आज आपल्याचविरुद्ध ठोकले शतक; पठ्ठ्याने यूएईला सावरले, तिलक वर्माचे टेंशन वाढवले.हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताने ४.२ षटकांत १ बाद ८६ धावा केल्या होत्या आणि वैभव २० चेंडूंत ७६ धावांवर खेळत होता. .तत्पूर्वी, प्रथम फलंदाजी करताना यूएईने ८ बाद २४९ धावा केल्या. सलामीवीरांच्या अपयशानंतर हरप्रीत सिंगने १४४ चेंडूंत १३० धावांची खेळी करून यूएईला सावरले. त्याच्या खेळीत १२ चौकार व ४ षटकारांचा समावेश होता. त्याला मुहम्मद शाहदाद ( २८), इथान डिसुझा ( २५) व कर्णधार बसिल हमीद ( नाबाद ३६) यांची साथ मिळाली. भारतासाठी अर्शद खानने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.