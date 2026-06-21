Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सुर्यवंशीचा जबरदस्त विक्रम अन् टोलेजंग फटकेबाजी पाहिली का? Video जो गोलंदाजांत धडकी भरवतोय..

Fastest Fifty In List A Cricket History: सध्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सगळ्यांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. आयपीएल २०२६ च्या हंगामात त्याची बॅट चांगलीच तळपली होती. त्याने एका हंगामात तब्बल ७७६ धावा करत ऑरेंज कॅपही पटकावली होती. या हंगामात त्याने अनेक पुरस्कारही आपल्या नावावर केले..आता भारत अ, श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ यांच्यातील त्रिदेशीय मालिकेचा अंतिम सामना आज खेळला जात असून, या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा आपल्या धडाकेबाज फलंदाजीची झलक दाखवली आहे. त्याने ९४ धावांची वादळी खेळी करत भारताला दमदार सुरुवात करून दिली..वैभवने या सामन्यात अशी काही फटकेबाजी केली की सगळेच अवाक झाले. त्याच्या खेळीचे अनेक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहेत. मागील सामन्यात श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी केलेल्या स्लेजिंगचा बदला घेण्यासाठीच तो मैदानात उतरल्यासारखा खेळत होता. मैदानात येताच त्याने चौफेर फटकेबाजी सुरू केली. आपल्या या खेळीत त्याने अवघ्या २९ चेंडूंमध्ये १० चौकार आणि ८ गगनचुंबी षटकार ठोकले. ३२४.१३ च्या भन्नाट स्ट्राईक रेटने त्याने ९४ धावा कुटल्या..लिस्ट अ क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान अर्धशतकया सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने आणखी एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला. त्याने अवघ्या ११ चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले. लिस्ट अ (५० षटकांच्या) क्रिकेटच्या इतिहासातील हे जगातील सर्वात वेगवान अर्धशतक ठरले आहे. त्याने तब्बल २० वर्षे जुना जागतिक विक्रम मोडीत काढला..VAIBHAV SURYAVANSHI: १८ चेंडूत ८८ धावा, ३२४ चा स्ट्राईक रेट! वैभव सुर्यवंशीचे शतक ६ धावांनी हुकलं; पठ्ठ्याने श्रीलंकेला झोडलं.शतकाच्या अगदी जवळ पोहोचलेला वैभव ९४ धावांवर बाद झाला आणि त्याचे शतक केवळ ६ धावांनी हुकले. मात्र, त्याच्या या तुफानी खेळीने क्रिकेटविश्वात पुन्हा एकदा खळबळ उडवली आहे. वयाच्या केवळ १५ व्या वर्षी वैभव सूर्यवंशी ज्या पद्धतीने विक्रमांवर विक्रम करत आहे, ते पाहता भारतीय क्रिकेटला भविष्यात एक मोठा सुपरस्टार मिळाल्याचे चित्र दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.