Vaibhav Sooryavanshi: मुलासाठी विकली वडिलोपार्जित जमीन; आता वैभव सूर्यवंशीच्या वडिलांनी जे सांगितलं, ते ऐकून तुम्हीही भावुक व्हाल...

Vaibhav Sooryavanshi Father Sold Land For Cricket Dream: भारतीय क्रिकेट संघात दरवर्षी अनेक नवे खेळाडू येतात आणि आपल्या प्रतिभेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतात. असंच एक नाव म्हणजे १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanshi). वैभव सूर्यवंशीने एवढ्या कमी वयात अनेक विक्रम आपल्या नावावर नोंदवले आहेत. आयपीएल २०२६ च्या हंगामात त्याने धडाकेबाज फलंदाजी केली. त्याने या हंगामात ७७६ धावा केल्या, ज्यामध्ये ७२ षटकारांचा समावेश होता. या हंगामात त्याने अनेक मोठे पुरस्कारही आपल्या नावावर केले आहेत..पूर्वी जसे सचिन तेंडुलकर, एमएस धोनी यांसारख्या खेळाडूंचा खेळ पाहण्यासाठी प्रेक्षक मैदानावर गर्दी करत असत, तसाच उत्साह आता वैभव सूर्यवंशीला पाहण्यासाठी दिसून येत आहे. अवघ्या १५ व्या वर्षीच त्याने अनेक दिग्गज खेळाडूंचे विक्रम मोडले आहेत. त्याच्या या यशामुळे कुटुंबीयांच्या कष्टाचे चीज झाले आहे..Vaibhav Sooryavanshi चा भारतीय संघात युरोप दौऱ्यावेळी समावेश होणार? BCCI सचिवांकडून मोठे संकेत.वैभवने मोडला सचिन तेंडुलकरचा विक्रमअजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील बीसीसीआयच्या निवड समितीने आगामी इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय टी-२० संघाची शनिवारी (६ जून) घोषणा केली. यामध्ये १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची निवड करण्यात आली. सर्वात कमी वयात भारतीय संघात निवड होण्याचा विक्रम आता वैभवच्या नावावर झाला आहे. यापूर्वी हा विक्रम महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरच्या नावावर होता..सचिनची १९८९ मध्ये पाकिस्तान दौऱ्यासाठी १६ वर्षे १८१ दिवस वय असताना भारतीय संघात निवड झाली होती. त्यानंतर १६ वर्षे २०५ दिवस वय असताना त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. मात्र, आता वैभव केवळ १५ वर्षांचा असल्याने आयर्लंड किंवा इंग्लंड दौऱ्यात पदार्पण केल्यास तो सचिनचा सर्वात कमी वयात पदार्पण करण्याचा विक्रमही मोडू शकतो..परंतु वैभवच्या या यशामागे त्याच्या कुटुंबाचे मोठे बलिदान आहे. वृत्तांनुसार, वैभवच्या क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी आर्थिक मदत उभी करण्यासाठी त्याच्या कुटुंबाला वडिलोपार्जित जमीन विकावी लागली होती. हा निर्णय सोपा नव्हता, मात्र मुलाच्या स्वप्नासाठी वैभवचे वडील संजीव सूर्यवंशी यांनी तो कठीण निर्णय घेतला.याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "आता त्या सगळ्या गोष्टी खूप मागे पडल्या आहेत. आमचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे. जमीन, पैसा किंवा संपत्ती यांना आता काहीच महत्त्व राहिलेलं नाही. वैभवला देश-विदेशात मिळणारा सन्मान आणि ओळख पाहून आम्ही खूप आनंदी आहोत. आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्याचं स्वप्न पूर्ण होणं.".आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळण्यासाठी वैभवला दरवर्षी १.१० कोटी रुपये मिळतात. मात्र, त्याच्या वडिलांच्या मते मुलाने मिळवलेला सन्मान आणि यश हे कोणत्याही पैशापेक्षा मोठे आहे."मला कोणताही पश्चात्ताप नाही. वैभव जे काही मिळवत आहे, ते या सगळ्या गोष्टींपेक्षा खूप मोठं आहे. त्याने लहानपणापासून खूप मेहनत घेतली. देशासाठी खेळण्याचं स्वप्न त्याने पाहिलं होतं आणि आज त्याला ती संधी मिळाली आहे," असे संजीव सूर्यवंशी यांनी सांगितले.ते पुढे म्हणाले, "संपूर्ण कुटुंब आनंदी आहे, आमचं गाव आनंदी आहे आणि संपूर्ण देशही आनंद साजरा करत आहे. आमच्यासाठी हे एखाद्या स्वप्नासारखं आहे. निवडीची बातमी आली तेव्हा वैभव श्रीलंकेत सराव करत होता. त्याने फोन करून निवडीची माहिती दिली आणि नंतर बोलू असं सांगितलं, कारण तिथे सर्वजण त्याचं अभिनंदन करत होते.".Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीचा प्रवास सोपा नव्हता; वडिलांनी सांगितल्या पडद्यामागच्या गोष्टी.आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघात निवड झाल्यानंतर आता वैभवचे आई-वडीलही युनायटेड किंगडमला जाणार आहेत. आपल्या मुलाला भारतीय जर्सीत खेळताना प्रत्यक्ष पाहण्याचं त्यांचंही स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे.संजीव सूर्यवंशी म्हणाले, "विक्रम मोडले जातील, नवे विक्रम तयार होतील, पण ही तर फक्त सुरुवात आहे. देवाकडे आमची एकच प्रार्थना आहे की वैभवने असंच चांगलं खेळत राहावं आणि आणखी मोठ्या उंचीवर पोहोचावं.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.