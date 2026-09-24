Cricket

Vaibhav Sooryavanshi मुळे गौतम गंभीरची 'झोप' उडाली! मुख्य प्रशिक्षकांनी सांगितली ती गोष्ट, नेमकं काय घडलं?

VAIBHAV SOORYAVANSHI’S FORM LEFT GAUTAM GAMBHIR SLEEPLESS: वैभव सूर्यवंशीच्या दमदार फॉर्ममुळे टीम इंडियाच्या निवडीमध्ये मोठी स्पर्धा निर्माण झाली असून, याच संदर्भात मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने मोठा खुलासा केला आहे.
Gautam Gambhir

Gautam Gambhir on Vaibhav Sooryavanshi and Sanju Samson selection

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

VAIBHAV SOORYAVANSHI’S FORM LEFT GAUTAM GAMBHIR SLEEPLESS: भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याने ट्वेंटी-२० संघातून संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) बाहेर बसवण्याचा निर्णय खूपच आव्हानात्मक होता, असे म्हटले आहे. वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवण्यासाठी तो निर्णय घेतला गेला होता. पण, या निर्णयाने झोप उडवली होती, असे गौतम गंभीरने JioStar ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले. प्रशिक्षक म्हणून काम करतानाचा आतापर्यंतचा हा खूप आव्हानात्मक निर्णय असल्याचेही त्याने सांगितले.

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