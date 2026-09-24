Vaibhav Sooryavanshi मुळे गौतम गंभीरची 'झोप' उडाली! मुख्य प्रशिक्षकांनी सांगितली ती गोष्ट, नेमकं काय घडलं?

VAIBHAV SOORYAVANSHI’S FORM LEFT GAUTAM GAMBHIR SLEEPLESS: भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याने ट्वेंटी-२० संघातून संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) बाहेर बसवण्याचा निर्णय खूपच आव्हानात्मक होता, असे म्हटले आहे. वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवण्यासाठी तो निर्णय घेतला गेला होता. पण, या निर्णयाने झोप उडवली होती, असे गौतम गंभीरने JioStar ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले. प्रशिक्षक म्हणून काम करतानाचा आतापर्यंतचा हा खूप आव्हानात्मक निर्णय असल्याचेही त्याने सांगितले..इंग्लंड विरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतून वैभवने सीनियर संघात पदार्पण केले. त्याच्यासाठी संजूला तीन सामन्यांत बाकावर बसवले गेले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठऱलेल्या संजूला, दिलेल्या या वागणुकीमुळे चाहत्यांनी टीका केली होती. पण, आयपीएल २०२६ आणि १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप गाजवणाऱ्या वैभवला संधी देण्याचीही मागणी होत होती. वैभवला तीन सामन्यांत फार चांगली कामगिरी करता आली नाही आणि संजूचे पुनरागमन झाले..Team India : रोहित शर्मा, विराट कोहली २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळणार का? मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचा सर्वात मोठा खुलासा; म्हणाला, शुभमन....गौतम म्हणाला,"टीम इंडियाचा प्रशिक्षक म्हणून माझ्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळातील तो आव्हानात्मक निर्णय होता, त्यामुळे मला रात्री झोपही लागली नाही. हे प्रथमच असे झाले. मी हे संजूलाही सांगितले. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील प्रशिक्षक म्हणून माझ्या कार्यकाळातील तो खूप मोठा अवघड निर्णय होता, याची मला कल्पना होती. वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोत्तम खेळाडूला ट्वेंटी-२० मालिकेत संघाबाहेर बसवावे लागले होते. पण, वैभवचा फॉर्म यामागचं कारण होतं आणि आम्हाला मालिका जिंकायची होती.".तो निर्णय घेण्यापूर्वी मी संजू सॅमसनसोबत चर्चा केली होती आणि त्याला कल्पना दिली होती, असेही गौतमने सांगितले. तो म्हणाला,"मी संजूसोबत खूप प्रामाणिक चर्चा केली. वैभव चांगल्या फॉर्मात होता आणि वरच्या क्रमांकावर खोऱ्याने धावा आम्हाला हव्या होत्या. त्यामुळे त्याला आघाडीला संधी द्यायची होती आणि संजूही सहमत होता. पण, त्याचवेळी मी वैभवला तुला तुझ्या संधीची वाट पाहावी लागेल, याचीही कल्पना दिली. सोशल मीडिया किंवा बाहेरी व्यक्ती प्लेइंग इलेव्हन ठरवू शकत नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.