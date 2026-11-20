नवी दिल्ली, ता. १९ : अमेरिकेतील टाइम मॅगझीनच्या वतीने भारतातील विविध क्षेत्रांमध्ये भविष्य घडवणाऱ्या व्यक्तींच्या नावांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी, क्रिकेट विश्वकरंडक पटकावणाऱ्या भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर, ऑलिंपिक पदकविजेती बॉक्सर लव्हलीना बोर्गोहेन, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू यांच्यासह भारताच्या नऊ क्रीडा ताऱ्यांचा समावेश ‘टाइम १०० नेक्स्ट इंडिया’ या यादीत करण्यात आला आहे. या प्रतिष्ठेच्या यादीत बुद्धिबळ विश्वविजेता डी. गुकेश, महिलांच्या ४०० मीटर अडथळा शर्यतीतील राष्ट्रीय विक्रमवीर विथ्या रामराज, आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेती तिरंदाज कुमकुम मोहोद, महिला हॉकी संघाची गोलरक्षक सविता पुनिया आणि माजी टेनिसपटू सानिया मिर्झा यांचाही समावेश आहे. देशाचे भविष्य घडवणाऱ्या १०० असामान्य नेत्यांचा.वैभव सूर्यवंशीलहान वयात पराक्रम १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आपल्या छोट्याशा क्रिकेट कारकिर्दीत अनेक विक्रम रचले आहेत. सय्यद मुश्ताक अली करंडकातील सामन्यात बिहार संघाचे नेतृत्व करताना तो वरिष्ठ पुरुषांच्या टी-२० क्रिकेटमधील सर्वांत तरुण कर्णधार ठरला. जुलै महिन्यात इंग्लंडविरुद्ध टी-२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करत तो भारताचा सर्वांत तरुण पुरुष आंतरराष्ट्रीय खेळाडू बनला होता. २०२५ मध्ये अवघ्या १४ व्या वर्षी राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण करत त्याने स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वांत तरुण खेळाडू होण्याचा मान मिळवला..Vaibhav Sooryavanshi Match : वैभव सूर्यवंशी कल्ला करणार, तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखाली वन डे खेळणार; जाणून घ्या सामना कधी, कुठे, किती वाजता Live पाहता येणार.आणि उदयोन्मुख व्यक्तींचा या यादीद्वारे गौरव केला जातो. ‘टाइम’ मॅगझीनकडून पहिल्यांदाच भारतासाठी स्वतंत्रपणे ही यादी प्रसिद्ध केली आहे. गुकेश असामान्य प्रतिभावंत वैभव सूर्यवंशी, मीराबाई चानू आणि कुमकुम मोहोद यांना ‘इनोव्हेटर्स’ (नवनिर्माते) विभागात, तर लव्हलीना बोर्गोहेन, डी. गुकेश आणि विथ्या रामराज यांना ‘फेनॉम्स’ (असामान्य प्रतिभावंत) विभागात स्थान देण्यात आले आहे. सविता पुनियाचा ‘लीडर्स’ (नेते) विभागात, तर सानिया मिर्झा आणि हरमनप्रीत कौर यांचा ‘ॲडव्होकेट्स’ (पुरस्कर्ते) विभागात समावेश करण्यात आला आहे. .३७ वर्षीय हरमनप्रीत कौर ही टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात शतक झळकावणारी पहिली भारतीय महिला क्रिकेटपटू आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पहिलेवहिले महिला विश्वकरंडक विजेतेपद मिळवून देत कारकिर्दीतील सर्वांत मोठे यश संपादन केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.