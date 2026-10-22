IND vs NZ 1st T20I : खेळपट्टीत ट्विस्ट? वैभव सूर्यवंशीला Playing XI मध्ये खेळवण्याचा करावा लागेल विचार; गंभीर, अय्यर कठोर निर्णय घेणार?

India vs New Zealand first T20I weather and pitch report: भारतीय संघाला न्यूझीलंडच्या खेळपट्ट्यांवर नेहमी संघर्ष करताना पाहिले गेले आहे. भारतातील अन् येथील खेळपट्ट्या, यांत जमीनआसमानाचा फरक दिसतो आणि उसळी घेणाऱ्या खेळपट्टीवर भारतीय फलंदाज चाचपडताना दिसतात. पण, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली हा संघ कोणत्याही मैदानावर आपला दबदबा सिद्ध करू शकतो, तेवढी धमक त्यांच्यात आहे. अशात ख्राईस्टचर्चची खेळपट्टी फलंदाजांची परीक्षा घेणारी असेल आणि त्यामुळे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व कर्णधार श्रेयस अय्यर यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये वैभव सूर्यवंशीला खेळवण्याचा विचार करावा लावू शकते..खेळपट्टीवर फलंदाजांची कसोटीसामन्याच्या आदल्या दिवशी भारतीय संघाने हेगली ओव्हल मैदानावर कडक उन्हात जोरदार सराव केला, ज्यात सर्वच्या सर्व खेळाडू सामील झालेले दिसले. सामन्याच्या दिवशी रात्री हवामान १५ डिग्रीच्या आसपास होते. गारेगार वारे भारतीय खेळाडूंची वेगळी परीक्षा बघणार आहेत. खेळपट्टी तयार करताना एकदम वेगवान गोलंदाजांचे लाड होणार नाहीत, याकडे लक्ष दिले गेले असले तरी सामना मोसमातील पहिला असल्याने खेळपट्टीचा ताजेपणा फलंदाजांची कसोटी बघणार आहे..IND vs NZ 1st T20I : भारत-न्यूझीलंड पहिला सामना Live कुठे पाहता येणार? किती वाजता मॅच सुरू होणार अन् Playing XI मध्ये कोण दिसणार? .सध्या उन्हाळ्याची सुरुवात आहे, पण मालिकेच्या तयारीसाठी हवामान चांगले राहिले आहे. तथापि, खेळाडूंना २०-२५ अंश सेल्सिअसच्या सुखद तापमानाचा फायदा कदाचित मिळणार नाही, कारण रात्री ८ वाजता सामना सुरू होईपर्यंत हवा बरीच थंड होईल. नवीन खेळपट्ट्यांमुळेही पायाखालची जमीन थंड राहण्याची शक्यता आहे. रात्री उशिरा दव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतीय संघ खेळणार म्हणल्यावर सर्व तिकिटे हातोहात संपली असल्याने स्थानिक संयोजक खूश आहेत. आता प्रतीक्षा सगळ्यांना दर्जेदार क्रिकेट सामन्याची आहे..घरच्या मैदानावर ताकदवान संघयजमान न्यूझीलंडचा संघ मिचेल सँटनरच्या नेतृत्वाखाली चांगलाच समतोल वाटत आहे. फिन अॅलन आणि डेव्हॉन कॉनवेची सलामीची जोडी आक्रमक आहे, ज्याला टीम सेईफर्ट आणि डॅरेल मिचेलची साथ असेल. गोलंदाजीत मॅट हेनरी, जेकब डफी आणि लॉकी फर्ग्युसनबरोबर अष्टपैलू काईल जेमीसनची साथ असेल. अनुभवी मिचेल सँटनरला फिरकीत अष्टपैलू ग्लेन फिलिप्सची जोड असेल. थोडक्यात सांगायचे तर घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडचा संघ भारतापेक्षा ताकदवान वाटतो आहे, यात शंका नाही..वैभव सूर्यवंशीला मिळेल का संधी?न्यूझीलंडच्या खेळपट्टीवर सुरुवातीपासून गोलंदाजावर प्रहार करण्याची रणनिती अवलंबली गेली पाहिजे.. वीरेंद्र सेहवाग हेच करायचा आणि ही गोष्ट लक्षात घेता सलामीला वैभव सूर्यवंशीला संधी देण्याचा विचार निवड समिती करू शकते का? अभिषेक शर्मा व संजू सॅमसन हे चांगल्या फॉर्मात आहेत आणि त्यांना विश्रांती देण्याची शक्यता कमी आहे. त्यात कर्णधार श्रेयस अय्यरनेही सलामीला कोणताच बदल होणार नसल्याचे सामन्यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वैभवला संधी मिळणे अवघड आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.