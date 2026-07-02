Vaibhav Sooryavanshi : वैभवसाठी संजू सॅमसनला बळीचा बकरा का बनवताय? माजी खेळाडूचा संतापजनक सवाल...

Vaibhav Sooryavanshi replace Sanju Samson?: या वर्षी भारतीय क्रिकेटमध्ये जर कोणत्या युवा खेळाडूची सर्वाधिक चर्चा झाली असेल, तर तो म्हणजे १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी.(Vaibhav Sooryavanshi)आपल्या आक्रमक फलंदाजीच्या जोरावर त्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने दमदार कामगिरी करत सर्वाधिक धावा केल्या आणि ऑरेंज कॅप पटकावली. याशिवाय अनेक वैयक्तिक पुरस्कारही त्याने आपल्या नावावर केले. त्यानंतर श्रीलंका, भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात झालेल्या तिरंगी मालिकेच्या अंतिम सामन्यात त्याने अवघ्या २९ चेंडूत ९४ धावांची तुफानी खेळी करत भारताच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली..मात्र, भारताचा माजी क्रिकेटपटू सबा करीम याने वैभव सूर्यवंशीला लगेच संजू सॅमसनच्या जागी खेळवण्याच्या मागणीला विरोध केला आहे. त्याच्या मते, संजू सॅमसनला अजूनही संधी मिळायला हवी आणि वैभवने योग्य वेळेची वाट पाहायला हवी..Vaibhav Sooryavanshi चा भारतीय संघात युरोप दौऱ्यावेळी समावेश होणार? BCCI सचिवांकडून मोठे संकेत.आयर्लंडविरुद्धच्या दोन टी-२० सामन्यांमध्ये आणि इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात वैभव सूर्यवंशीचा संघात समावेश करण्यात आला होता. मात्र, त्याला अद्याप पदार्पणाची संधी मिळालेली नाही. भारतीय संघ व्यवस्थापनाने सध्या संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन या अनुभवी खेळाडूंवर विश्वास कायम ठेवला आहे..या तिघांमध्ये संजू सॅमसनची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. त्याला सलग तीन सामन्यांत दुहेरी आकडाही गाठता आलेला नाही. त्यामुळे त्याच्या जागी वैभवला संधी द्यावी, अशी चर्चा सुरू आहे..मात्र, सबा करीम यांचे मत वेगळे आहे. स्टार स्पोर्ट्सवर बोलताना ते म्हणाले, "सध्या तरी मला वैभवला संजूच्या जागी खेळवण्याची गरज वाटत नाही. संजू सॅमसन हा सामना जिंकून देणारा खेळाडू आहे. त्याने आयपीएलमध्येही चांगली कामगिरी केली आणि काही महिन्यांपूर्वी टी-२० विश्वचषकातही तो स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरला होता. मग आता सगळे त्याच्यावरच का टीका करत आहेत?".करीम यांनी वैभव सूर्यवंशीबाबतही महत्त्वाचं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "वैभवसाठीही हा शिकण्याचा काळ आहे. भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी स्वतःला सातत्याने सिद्ध करावं लागतं. त्याच्याकडे मोठी प्रतिभा आहे, पण अशा स्पर्धात्मक वातावरणात योग्य वेळेची वाट पाहणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. यामुळे तो खेळाडू आणि माणूस म्हणून आणखी घडेल.".Vaibhav Sooryavanshi: भारत हरला तरी वैभवला खेळवू नका! माजी क्रिकेटपटूचं मोठं विधान.दरम्यान, भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसरा टी-२० सामना शनिवारी खेळवला जाणार आहे. त्या सामन्यात भारतीय संघात बदल होतो का आणि वैभव सूर्यवंशीला अखेर पदार्पणाची संधी मिळते का, याकडे सर्व क्रिकेटप्रेमींचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.