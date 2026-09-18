Vaibhav Sooryavanshi : वैभवला पुन्हा संधी केव्हा मिळणार? गौतम गंभीरच्या उत्तराने सारेच गार; संजू सॅमसनचं नाव घेऊन विषयच संपवला

Vaibhav Sooryavanshi India return latest news: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० मालिकेत अफगाणिस्तानवर ३-० असे निर्विवाद वर्चस्व गाजवले आणि आता श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील हा संघ Asian Games साठी जपानला रवाना होणार आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत तिसऱ्या सामन्यात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण, अर्शदीप सिंगच्या जागी यश ठाकूर हा एकमेव बदल संघात पाहायला मिळाला आणि वैभवचे चाहते निराश झाले. मालिका विजयानंतर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir) जेव्हा पत्रकार परिषदेत आला, तेव्हा त्याला वैभवचा प्रश्न विचारला गेला. त्यावर त्याने दिलेले उत्तर चकित करणारे होते..अभिषेक शर्मा व संजू सॅमसन यांनी मालिकेत दमदार कामगिरी केल्याने त्यांना तिसऱ्या सामन्यात कायम ठेवले. त्यामुळे वैभवला बाकावर बसूनच ही मॅच पाहावी लागली. आता त्याला पुन्हा संधी केव्हा मिळेल, यावर गौतमने त्याला वाट पाहण्याचा सल्ला दिलाय. भारताकडून पुन्हा ट्वेंटी-२० खेळण्याच्या संधीसाठी वैभवला वाट पाहावी लागेल. संजू सॅमसन अनेक वर्ष संघासाठी उल्लेखनीय कामगिरी करतोय आणि त्याचा संघात राहण्याचा पहिला अधिकार आहे, असे सांगत गौतमने विषय संपवला..Team India Schedule : अफगाणिस्तानला लोळवलं, आता भारत पुढे कोणाकोणाचा कार्यक्रम करणार? Asian Games ते ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौरा, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक."वैभवच्या बाबतीत सांगायचं झालं, तर त्याच्याशी व्यवस्थित संवाद साधला गेला आहे आणि त्याला त्याच्या संधीची वाट पाहावी लागेल. त्याच्यातल्या कौशल्याची आपल्या सर्वांना जाण आहे. तो काय करू शकतो, हे आपल्याला माहित्येय. पण, पुन्हा तेच सांगतोय की, एखादा खेळाडू अनेक वर्ष संघासाठी चांगली कामगिरी करतोय, तर त्यालाच प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे. जेव्हा वैभवला संधी दिली जाईल, तेव्हा तो दीर्घकाळासाठीचाच विचार असेल,"असे गौतमने स्पष्ट केले..तो पुढे म्हणाला,"हेच भारतीय क्रिकेटमध्ये सुरू आहे. आम्हाला स्पर्धा हवीय, आम्हाला असे प्रतिभावान खेळाडू ड्रेसिंग रूममध्ये हवे आहेत. हे क्रिकेट असेच चालत आलंय... मग तुम्ही १५ वर्षांचे असा किंवा ३० वर्षांचे, तुम्हाला तुमच्या संधीची वाट पाहावी लागेल. "इंग्लंड दौऱ्यावर संजूला विश्रांती देऊन वैभवला पदार्पणाची संधी दिली गेली होती. पण, वैभवला त्यात अपयश आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.