Vaibhav Sooryavanshi : पोट्ट्याची मोठी झेप! वैभव ICC Ranking मध्ये २३० स्थानांनी पुढे आला; बघा जगात कितव्या क्रमांकावर पोहोचला?

Vaibhav Sooryavanshi latest ICC ranking update: १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या ( ICC) ट्वेंटी-२० फलंदाजांच्या क्रमवारीत गरुड झेप घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेत ५०.३३ च्या सरासरीने १५१ धावा करून प्लेअर ऑफ दी सीरिजचा पुरस्कार जिंकणाऱ्या वैभवला आयसीसीने भेट दिली आहे. भारताने ही मालिका ३-० अशी जिंकून सांघिक क्रमवारीत नंबर १ स्थान पुन्हा काबीज केले होते. वैभवने फलंदाजांच्या क्रमवारीत २३० क्रमांनी झेप घेतली आणि तो कारकिर्दीतील त्याच्या सर्वोत्तम ४८ व्या क्रमांकावर आला आहे. भारतीय फलंदाज इशान किशन हा पुन्हा नंबर १ वर पोहोचला आहे..इशानने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२०त ८१ धावांची खेळी करून आपल्या रँकिंगमध्ये सुधारणा केली. त्याने ९१० रेटिंगसह अव्वल स्थान पटकावले आहे. ट्वेंटी-२० फलंदाजांमध्ये सर्वाधिक रेटिंगमध्ये इशान ( ९१६) तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे, अभिषेक शर्म ( ९३१) व इंग्लंडचा डेव्हिड मलान ( ९१९) हे इशानच्या पुढे आहेत. झिम्बाब्वे मालिकेनंतर त्याच्या रेटिंगमध्ये घसरण झालेली पाहायला मिळतेय. भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्माला ( ८१९ रेटिंग) तिसऱ्या स्थानावर जावे लागले. पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान ( ८४८) दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. सूर्यवंशीचे ५३६ रेटिंग गुण आहेत..Vaibhav Sooryavanshi vs Chris Gayle : ख्रिस गेलच्या भरपूर पुढे निघून गेलाय वैभव... ४० सामन्यानंतर पाहा दोघांची आकडेवारी.तिलक वर्माने दोन स्थानांची सुधारणा करून सहावे स्थान पटकावले आहे, तर सूर्यकुमार यादव तीन स्थानांच्या घसरणीसह १९व्या क्रमांकावर गेला आहे. श्रेयस अय्यर मात्र ७ स्थानांची झेप घेऊन २४व्या क्रमांकावर आला आहे, तर शिवम दुबे २९व्या स्थानावरून ३०व्या क्रमांकावर गेला आहे. संजू सॅमसन ३ स्थान घसरून ३३व्या क्रमांकावर आहे..Best ever ICC Men's T20I Batter Rankings९३१ - अभिषेक शर्मा९१९ - डेव्हिड मलान९१६ - इशान किशन९१२ - सूर्यकुमार यादव९०९ - विराट कोहली९०४ - आरोन फिंच९०० - बाबर आझम८९४ - डेव्हिड वॉर्नर८८६ - केव्हिन पीटरसन८८५ - ट्रॅव्हिस हेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.