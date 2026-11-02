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Vaibhav Sooryavanshi Next Match: वैभव सूर्यवंशी ४० दिवसांसाठी मैदानापासून दूर; नेमकं काय घडलं? गौतम गंभीरचं विधान चर्चेत...

Vaibhav Sooryavanshi next match date 2026: भारतीय क्रिकेटमधील युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. वयाच्या अवघ्या १५व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या वैभवला न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत अपेक्षेप्रमाणे संधी मिळाली नाही.
Vaibhav Sooryavanshi next match date 2026

Vaibhav Sooryavanshi next match date 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Gautam Gambhir latest statement on Vaibhav Sooryavanshi: पंधरावर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याला टीम इंडियामध्ये अंतिम १५ खेळाडूंच्या संघात सातत्याने स्थान देण्यात येत नाही. यावरून भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यावर टीका करण्यात येते. याच पार्श्वभूमीवर गंभीर यांनी स्पष्ट मत व्यक्त करताना म्हटले की, माझे काम सर्वांना आनंदी ठेवणे हे नसून, लोकप्रिय निर्णयांपेक्षा ‘योग्य निर्णय’ घेणे हे आहे. आता गौतमच्या या विधानानंतर वैभव पुन्हा निळ्या जर्सीत खेळताना केव्हा दिसेल, याची नक्कीच सर्वांना उत्सुकता लागली आहे.

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