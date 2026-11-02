Gautam Gambhir latest statement on Vaibhav Sooryavanshi: पंधरावर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याला टीम इंडियामध्ये अंतिम १५ खेळाडूंच्या संघात सातत्याने स्थान देण्यात येत नाही. यावरून भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यावर टीका करण्यात येते. याच पार्श्वभूमीवर गंभीर यांनी स्पष्ट मत व्यक्त करताना म्हटले की, माझे काम सर्वांना आनंदी ठेवणे हे नसून, लोकप्रिय निर्णयांपेक्षा ‘योग्य निर्णय’ घेणे हे आहे. आता गौतमच्या या विधानानंतर वैभव पुन्हा निळ्या जर्सीत खेळताना केव्हा दिसेल, याची नक्कीच सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. .गौतम गंभीर म्हणाला की,‘‘सर्वांत आधी, माझे काम सर्वांना खूश ठेवणे नाही. माझे काम योग्य निर्णय घेणे आहे. लोकप्रिय निर्णय घेणे खूप सोपे असते, परंतु माझ्यासाठी ड्रेसिंग रूममध्ये खेळाडूंना सुरक्षित वाटणे महत्त्वाचे आहे. ज्या खेळाडूंनी दीर्घकाळ अप्रतिम कामगिरी केली आहे, ते नक्कीच अधिक संधी मिळण्यास पात्र आहेत. याच विचाराने आम्ही या मालिकेकडे पाहत आहोत. श्रेयस अय्यरने अशा एका यशस्वी ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व हाती घेतले आहे, ज्याने वर्ल्ड कप जिंकला होता. वर्ल्ड कपनंतर आम्ही इंग्लंड दौऱ्यावर गेलो आणि अनेक नवीन खेळाडूंना संधी दिली.’’सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ ODI Series: भारतासाठी आनंदाची बातमी! न्यूझीलंडच्या दोन तगड्या खेळाडूंची वन डे मालिकेतून माघार; दोन वेगवेगळे संघ जाहीर .न्यूझीलंड दौऱ्यावर भारतीय संघाने पाच सामन्यांची ट्वेंटी-२० मालिका ३-२ अशी जिंकली, परंतु या मालिकेत केवळ दोन सामन्यांत वैभवला खेळण्याची संधी मिळाली. त्यात त्याने ४ व ४५ धावा केल्या... इशान किशन पुन्हा तंदुरुस्त झाल्यानंतर वैभवचे प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थान गेले. त्याने तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त १९ चेंडूंत ४५ धावांची वादळी खेळी करताना अभिषेक शर्मासह विक्रमी भागिदारी केली होती. तरीही त्याला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर काढल्याने गौतम गंभीरवर टीका झाली..WHO IS DHIRAJ JADHAV? सचिन तेंडुलकरचा रिप्लेसमेंट म्हणून संघात आला, पण गौतम गंभीरमुळे विस्मृतीत हरवून गेला; कोण आहे मालेगावचा स्फोटक फलंदाज?.When will Vaibhav Sooryavanshi play next for India?वैभव सूर्यवंशी आता पुन्हा निळ्या जर्सीत केव्हा दिसेल, याची उत्सुकता आहे. भारताची पुढील ट्वेंटी-२० मालिका २२ डिसेंबरपासून सुरू होतेय. श्रीलंकेचा संघ तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांसाठी भारतात येणार आहे आणि २२ ( राजकोट), २४ ( कटक) आणि २७ ( पुणे) डिसेंबरला या लढती होतील. तोपर्यंत वैभव बिहारकडून सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत खेळताना दिसू शकतो. १४ नोव्हेंबरला बिहार विरुद्ध सौराष्ट्र असा सामना होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.