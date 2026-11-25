India A vs Sri Lanka A semi final 2026 live streaming: १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi Next Match) आशिया चषक रायझिंग स्टार स्पर्धेत मंगळवारी त्सुनामी आणली. यूएईच्या २५० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभवने २०४ धावांची विश्वविक्रमी खेळी केली. त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमधील वेगवान अर्धशतक, वेगवान १५० धावा, वेगवान द्विशतक असे सहा वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केले. त्याच्या ५३ चेंडूंच्या खेळीत ७ चौकार व तब्बल २८ षटकार आहेत. वैभवच्या या वादळाने भारताला १४.२ षटकांत ३ बाद २५४ धावा करून विजय मिळवून दिला. आता सूर गवसलेल्या वैभवचा खेळ पुन्हा पाहण्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. पण, भारत अ संघाचा पुढील सामना कधी व कुठे आहे?.हरप्रीत सिंगच्या १३० धावांच्या खेळीने यूएईला ८ बाद २४९ धावांपर्यंत पोहोचवले. पण, वैभवच्या आक्रमकतेसमोर हे लक्ष्य तुटपूंजे ठरले. वैभवने एकहाती मॅच जिंकून दिली. त्याने ११ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले, २८ चेंडूंत शतक, ४० चेंडूंत १५० धावा अन् ५२ चेंडूंत २०० धावा करून लिस्ट ए क्रिकेटमधील वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केले. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये वेगवान द्विशतकाचा विक्रम चॅड बोवेसच्या ( १०३ चेंडू) नावावर होता, त्यापेक्षा निम्म्या चेंडूंत वैभवने द्विशतक झळकावले. वैभवच्या खेळीत २८ षटकार होते आणि सर्व फॉरमॅटच्या क्रिकेटमधील एका डावातील ही सर्वाधिक षटकार संख्या ठरली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Vaibhav Sooryavanshi Interview: ६ वर्ल्ड रेकॉर्ड करणाऱ्या वैभवचा सामन्यापूर्वी चौघांना फोन... चौथ्या व्यक्तीसोबत ३० मिनिट चर्चा अन् आयुष्य बदलले; कोण आहे तो दिग्गज? Video.Where to watch India A vs Sri Lanka A live?आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत भारत अ संघासमोर श्रीलंका अ संघाचे आव्हान असणार आहे. भारत अ आणि श्रीलंका अ यांच्यातील हा पहिला उपांत्य सामना गुरुवारी, २६ नोव्हेंबरला खेळवला जाणार आहे. दुसऱ्या उपांत्य फेरीत पाकिस्तान अ संघ बांगलादेश अ संघाविरुद्ध खेळणार आहे..India A vs Sri Lanka A semi final 2026 live streamingभारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ हा उपांत्य सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३.३० वाजता सुरू होणार आहे. दोहा येथील वेस्ट एंड पार्क इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना रंगणार आहे. भारतात या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर होणार असून Sony LIV अॅप आणि वेबसाइटवर थेट प्रक्षेपण पाहता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.