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IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीच्या 'नो-लुक' शॉटची चर्चा;नेट्समध्ये ठोकले तुफानी षटकार, BCCI ने शेअर केला VIDEO

Vaibhav Sooryavanshi 'No-Look' Shot Video: भारत-आयर्लंड पहिल्या टी-20पूर्वी वैभव सूर्यवंशीच्या 'नो-लुक' शॉटचा व्हिडिओ BCCI ने शेअर केला. नेट्समध्ये त्याने तुफानी षटकार ठोकत चाहत्यांची उत्सुकता वाढवली.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi 'No-Look' Shot Video

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Vaibhav Sooryavanshi 'No-Look' Shot Video: भारतीय क्रिकेटमध्ये सध्या जर कोणाची सर्वाधिक चर्चा असेल, तर ती म्हणजे १५ वर्षीय युवा वैभव सूर्यवंशीची (Vaibhav Sooryavanshi) आजपासून भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला टी-२० सामना खेळला जाणार असून, वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची दाट शक्यता आहे.

त्यापूर्वी बेलफास्ट येथे झालेल्या टीम इंडियाच्या सराव सत्रात वैभवने आपल्या स्फोटक फलंदाजीची झलक दाखवली. याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

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