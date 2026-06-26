IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीच्या 'नो-लुक' शॉटची चर्चा;नेट्समध्ये ठोकले तुफानी षटकार, BCCI ने शेअर केला VIDEO

Vaibhav Sooryavanshi 'No-Look' Shot Video: भारतीय क्रिकेटमध्ये सध्या जर कोणाची सर्वाधिक चर्चा असेल, तर ती म्हणजे १५ वर्षीय युवा वैभव सूर्यवंशीची (Vaibhav Sooryavanshi) आजपासून भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला टी-२० सामना खेळला जाणार असून, वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची दाट शक्यता आहे. त्यापूर्वी बेलफास्ट येथे झालेल्या टीम इंडियाच्या सराव सत्रात वैभवने आपल्या स्फोटक फलंदाजीची झलक दाखवली. याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे..सचिन तेंडुलकरचा विक्रम धोक्यातजर आज श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाकडून १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण झाले, तर तो दिग्गज सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडेल. वैभव सूर्यवंशी हा १५ व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात तरुण पुरुष क्रिकेटपटू ठरेल. याआधी हा विक्रम महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरच्या (१६ वर्षे २०५ दिवस) नावावर होता. या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी वैभवचे आई-वडीलही बेलफास्टमध्ये दाखल झाले आहेत..वैभवचा 'नो-लुक' शॉटआंतरराष्ट्रीय संघात पदार्पणाच्या तयारीत वैभव सूर्यवंशी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत नेट्समध्ये जोरदार सराव करत आहे. तो सहजपणे मोठे फटके मारत असल्याचे या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. अर्शदीप सिंग, अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांसारख्या अनुभवी गोलंदाजांचा सामना करताना वैभवचा आत्मविश्वास पाहण्यासारखा होता. त्याने आपल्या प्रसिद्ध 'नो-लुक' शॉटसह अनेक जबरदस्त षटकार ठोकले. हा शॉट पाहिल्यानंतर क्रिकेट चाहत्यांमध्ये आज वैभवला मैदानात पाहण्याची उत्सुकता आणखी वाढली आहे..आयपीएलमध्ये दमदार कामगिरीवैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ च्या हंगामात धडाकेबाज कामगिरी केली. राजस्थानकडून खेळताना त्याने १६ सामन्यांत ७७६ धावा केल्या. यंदाच्या हंगामात शानदार कामगिरी करत त्याने ऑरेंज कॅप देखील आपल्या नावावर केली..IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीसाठी आर. अश्विनचा खास संदेश; म्हणाला 'तो फक्त १५ वर्षांचा आहे, पण....तसेच नुकत्याच झालेल्या तिरंगी मालिकेच्या अंतिम सामन्यात त्याने अवघ्या २९ चेंडूत ९४ धावांची तुफानी खेळी करत भारतीय संघाला विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.