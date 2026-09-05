Vaibhav Sooryavanshi: १५ वर्षांच्या वैभवला धक्का देणारी बातमी! दुलीप ट्राफीत कितीही चांगला खेळला तरी...; गंभीर अन् आगरकर...

Big Setback For 15-Year-Old Vaibhav Sooryavanshi : युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आता घराघरात पोहोचला आहे. त्याचा खेळ पाहण्यासाठी लोकं टीव्हीसमोर गर्दी करत आहेत. भारताचे माजी क्रिकेटपटू कृष्णमचारी श्रीकांत यांनी तर वैभवसाठी त्यांची पत्नी दुलीप ट्रॉफी पाहायला लागली, असे म्हटले. वैभवने इंग्लंड दौऱ्यातून सीनियर ट्वेंटी-२० संघातून पदार्पण केले. त्याने तात्पुरता वंडर बॉय होण्यापेक्षा अधिक मेहनत घ्यावी आणि सातत्य राखावे, असा सल्लाही त्याला दिला जातोय. माजी फलंदाज राहुल द्रविडनेही वैभवला कसोटी क्रिकेट खेळण्यासाठी मेहनत घेण्याचा सल्ला दिला आहे. अशात त्याला धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे..वैभव सध्या दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेत खेळतोय आणि पूर्व विभागाकडून त्याने मागील सामन्यात मध्य विभागाच्या गोलंदाजांची धुलाई करताना ९२ व ४० धावांची खेळी केली. तो प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावणारा सर्वात युवा फलंदाज ठरला. आता पूर्व विभाग आणि दक्षिण विभाग यांच्यातली फायनल पाहण्यासाठी निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर चेन्नईत दाखल होणार आहेत. त्यामुळे वैभव पुन्हा एकदा मैदान गाजवण्यासाठी तयार आहे. पण, आगरकरने त्याच्या खेळावर विश्वास दाखवण्यासाठी त्याला खूप सातत्य दाखवावे लागेल..“तुम्हाला नेहमीच तो समतोल साधावा लागतो आणि ही एक चांगली गोष्ट आहे की वैभवला भारतात IPL च्या माध्यमातून व्हाईट-बॉल क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव मिळत आहे. त्याला देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये परत जाऊन रेड-बॉल क्रिकेट खेळण्यासाठी आणि रेड-बॉल कारकीर्द घडवण्यासाठी वेळही मिळत आहे. आम्हा सर्वांना कसोटी खेळ टिकून राहावा आणि त्याचा विकास व्हावा असे वाटते, आणि आशा आहे की त्याच्यासारखे खेळाडू खेळाच्या सर्व प्रकारांमध्ये खेळू शकतील,” असे द्रविडने क्रिकइन्फोला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते..Vaibhav Sooryavanshi कमी होता, त्यात आणखी एकाची भर पडली! २० वर्षीय टीममेटचा कहर, आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त नोंदवला वर्ल्ड रेकॉर्ड.पण, हाती आलेल्या वृत्तानुसार वैभव सध्यातरी भारताच्या कसोटी क्रिकेटच्या प्लॅनमध्ये नाही. त्याचा फलंदाजीचा क्रम निश्चित आहे आणि त्याला कसोटीत मधल्या फळीत उतरवले जाऊ शत नाही. त्याने लाल चेंडूंच्या क्रिकेटमध्ये देशांतर्गत स्पर्धा गाजवल्यास तो भारताच्या कसोटी संघात सलामीवीर म्हणून नक्कीच जागा पटकावू शकतो आणि तो भविष्यात ३४ वर्षीय लोकेश राहुलला रिप्लेस करू शकतो. यशस्वी जैस्वालला वैभवच्या रुपाने चांगला ओपनिंग पार्टनर मिळू शकतो. पण, त्यासाठी वैभवला प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल आणि संधीची वाट पाहावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.