Cricket

Vaibhav Sooryavanshi: १५ वर्षांच्या वैभवला धक्का देणारी बातमी! दुलीप ट्राफीत कितीही चांगला खेळला तरी...; गंभीर अन् आगरकर...

Vaibhav Sooryavanshi Still Out Of Test Plans: १५ वर्षांचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी सध्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आपल्या आक्रमक फलंदाजीने धुमाकूळ घालत आहे. दुलीप ट्रॉफीमध्येही त्याच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi not in India Test plans currently

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Big Setback For 15-Year-Old Vaibhav Sooryavanshi : युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आता घराघरात पोहोचला आहे. त्याचा खेळ पाहण्यासाठी लोकं टीव्हीसमोर गर्दी करत आहेत. भारताचे माजी क्रिकेटपटू कृष्णमचारी श्रीकांत यांनी तर वैभवसाठी त्यांची पत्नी दुलीप ट्रॉफी पाहायला लागली, असे म्हटले. वैभवने इंग्लंड दौऱ्यातून सीनियर ट्वेंटी-२० संघातून पदार्पण केले. त्याने तात्पुरता वंडर बॉय होण्यापेक्षा अधिक मेहनत घ्यावी आणि सातत्य राखावे, असा सल्लाही त्याला दिला जातोय. माजी फलंदाज राहुल द्रविडनेही वैभवला कसोटी क्रिकेट खेळण्यासाठी मेहनत घेण्याचा सल्ला दिला आहे. अशात त्याला धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे.

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