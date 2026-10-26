IND vs NZ 3rd T20: संजूसोबत वैभव सूर्यवंशी करणार ओपनिंग? अभिषेक शर्मा नंबर-३वर खेळणार, तिसऱ्या T20 चा प्लॅन माजी खेळाडूने सांगून टाकला!

VAIBHAV SOORYAVANSHI OPENING WITH SANJU SAMSON: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसऱ्या टी-२० सामन्यापूर्वी माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्राने भारतीय संघाच्या फलंदाजी क्रमात बदल करण्याचा सल्ला दिला आहे. वैभव सूर्यवंशीला तिसऱ्या क्रमांकाऐवजी सलामीला पाठवावं आणि अभिषेक शर्माला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवावं, असं त्याने म्हटलं आहे. यामुळे डावखुऱ्या आणि उजव्या हाताच्या फलंदाजांची जोडीही कायम राहील आणि वैभवला सलामीला खेळण्याची संधी मिळेल, असं आकाश चोप्राचं म्हणणं आहे..आकाश चोप्राने सोमवारी आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनबाबत चर्चा केली. त्यावेळी त्याने वैभव सूर्यवंशीला सलामीला खेळवण्याचा आग्रह धरला. सध्या भारतीय संघाची सलामीची जोडी चांगली असल्याने त्यात बदल करण्याची गरज नाही, असं म्हटलं जातं. मात्र, हा विश्वचषक नसून खेळाडूंना भविष्यासाठी तयार करण्याची संधी आहे, असं आकाश चोप्राने सांगितलं..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.वैभव सूर्यवंशीला बराच काळ बाकावर बसावं लागलं आहे. त्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास कमी होण्याची शक्यता असल्याचं मत आकाश चोप्राने व्यक्त केलं. नेटमध्ये सराव करणं आणि प्रत्यक्ष सामन्यात खेळणं यात फरक असतो. त्यामुळे ईशान किशन दुखापतीमुळे बाहेर असताना वैभवला संधी मिळत असेल, तर त्याला सलामीला खेळवायला हवं, असं त्याने म्हटलं..ईशान किशन तंदुरुस्त होऊन संघात परतल्यानंतर वैभवला पुन्हा बाहेर बसावं लागू शकतं, अशी शक्यताही आकाश चोप्राने व्यक्त केली. त्यामुळे सध्या मिळालेल्या संधीचा वैभवला फायदा करून द्यायला हवा, असं त्याचं म्हणणं आहे..IND vs NZ 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशी ओपनिंगला येणार? तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त भारताच्या Playing XI मध्ये चक्रावरणारे प्रयोग दिसणार... .आकाश चोप्राच्या मते, संजू सॅमसन आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी सलामीला खेळावं, तर अभिषेक शर्माला तिसऱ्या क्रमांकावर पाठवावं. त्यामुळे डावखुऱ्या आणि उजव्या हाताच्या फलंदाजांचं संयोजनही कायम राहील. याशिवाय, फलंदाजी क्रमात इतर मोठे बदल करण्याची गरज नसल्याचंही त्याने स्पष्ट केलं. आता तिसऱ्या टी-२० सामन्यात भारतीय संघ व्यवस्थापन आकाश चोप्राच्या या सल्ल्यानुसार फलंदाजी क्रमात बदल करणार का, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.