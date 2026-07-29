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Vaibhav Sooryavanshi: वैभव मला सर डॉन ब्रॅडमन यांची आठवण करू देतो, त्याची शैली अगदी त्यांच्यासारखीच; दिग्गज खेळाडूचा दावा

Vaibhav Sooryavanshi batting style compared to Bradman: भारतीय क्रिकेटमधील युवा सनसनाटी वैभव सूर्यवंशी याच्याबद्दल माजी अष्टपैलू रॉबिन उथप्पा याने मोठे विधान केले आहे. वैभवची फलंदाजी पाहताना आपल्याला सर डॉन ब्रॅडमन यांची आठवण येते, असे सांगत त्यांनी या युवा फलंदाजाचे भरभरून कौतुक केले.
Robin Uthappa compares Vaibhav Sooryavanshi to Don Bradman

Robin Uthappa compares Vaibhav Sooryavanshi to Don Bradman

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Robin Uthappa compares Vaibhav Sooryavanshi with Don Bradman: १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी ज्या आक्रमकतेने खेळतोय, ते पाहून चांगल्या गोलंदाजांनाही घाम फुटलेला, पाहायला मिळाला आहे. आयपीएल, १९ वर्षांखालील क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट गाजवणाऱ्या वैभवला इंग्लंड दौऱ्यावर भारताच्या सीनियर संघाकडून पदार्पणाची संधी मिळाली. त्यात काही खास कामगिरी करता आली नसली तरी त्याने झिम्बाब्वे दौऱ्यावर सर्व कसर भरून काढली. तीन सामन्यांत १५१ धावा करून मॅन ऑफ दी सीरिजचा पुरस्कार त्याने जिंकला. वैभवची जगभरात चर्चा सुरू असताना भारताचा माजी फलंदाज रॉबिन उथप्पाने त्याची तुलना सर डॉन ब्रॅडमन यांच्याशी केली आहे.

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