Vaibhav Sooryavanshi: वैभव मला सर डॉन ब्रॅडमन यांची आठवण करू देतो, त्याची शैली अगदी त्यांच्यासारखीच; दिग्गज खेळाडूचा दावा

Robin Uthappa compares Vaibhav Sooryavanshi with Don Bradman: १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी ज्या आक्रमकतेने खेळतोय, ते पाहून चांगल्या गोलंदाजांनाही घाम फुटलेला, पाहायला मिळाला आहे. आयपीएल, १९ वर्षांखालील क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट गाजवणाऱ्या वैभवला इंग्लंड दौऱ्यावर भारताच्या सीनियर संघाकडून पदार्पणाची संधी मिळाली. त्यात काही खास कामगिरी करता आली नसली तरी त्याने झिम्बाब्वे दौऱ्यावर सर्व कसर भरून काढली. तीन सामन्यांत १५१ धावा करून मॅन ऑफ दी सीरिजचा पुरस्कार त्याने जिंकला. वैभवची जगभरात चर्चा सुरू असताना भारताचा माजी फलंदाज रॉबिन उथप्पाने त्याची तुलना सर डॉन ब्रॅडमन यांच्याशी केली आहे..वैभव किती प्रगती करू शकतो हे आताच सांगणे खूप घाईचे ठरेल, पण या युवा खेळाडूचे फलंदाजीचे तंत्र मला सर डॉन ब्रॅडमन यांची आठवण करून देते, असे रॉबिन म्हणाला. त्याने म्हटले की,"वैभव ज्या पद्धतीने खेळत आहे, त्यावर गोलंदाजांना तोडगा काढता आलेला नाही. लोकं अजूनही त्याची फलंदाजीची शैली समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जेव्हा ब्रॅडमन खेळायचे तेव्हा गोलंदाज 'बॉडीलाइन' गोलंदाजी करायची. वैभवचे तंत्र ब्रॅडमनसारखेच आहे, कारण तो जवळजवळ कधीही पायचीत बाद झाला नाही.".Vaibhav Sooryavanshi : पोट्ट्याची मोठी झेप! वैभव ICC Ranking मध्ये २३० स्थानांनी पुढे आला; बघा जगात कितव्या क्रमांकावर पोहोचला?.ब्रॅडमन यांचे कसोटी विक्रम अतुलनीय आहेत. त्यांनी ५२ कसोटी सामन्यांमध्ये ९९.९४ च्या प्रभावी सरासरीने ६,९९६ धावा केल्या आहेत. त्यांच्या सरासरीच्या आसपासही इतर कोणताही फलंदाज पोहोचू शकलेला नाही. त्यात २९ शतके, १३ अर्धशतके आणि ३३४ ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. उथप्पा म्हणाला की, जर वैभव सूर्यवंशीने आपली निर्भय शैली कायम ठेवली आणि ४० पेक्षा जास्त सरासरी राखली, तर तो एक अपवादात्मक खेळाडू बनू शकतो..वैभव सूर्यवंशी आता आशियाई स्पर्धेत भारतीय संघाकडून खेळताना दिसू शकतो. १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर या कालावधीत जपानमध्ये आशियाई स्पर्धा होतेय आणि २४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या दरम्यान क्रिकेटच्या लढती होतील. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांना अव्वल मानांकन दिले गेले आहे. त्यामुळे त्यांना प्राथमिक फेरी न खेळता थेट उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत स्थान दिले आहे. उर्वरित चार जागांसाठी सहा संघांमध्ये स्पर्धा होईल. यात अ गटात अफगाणिस्तान, जपान आणि नेपाळ, तर ब गटात हाँग काँग चीन, मलेशिया आणि ओमान यांचा सामवेश आहे. दोन्ही गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्यपूर्व फेरीत खेळतील..Vaibhav Sooryavanshi vs Chris Gayle : ख्रिस गेलच्या भरपूर पुढे निघून गेलाय वैभव... ४० सामन्यानंतर पाहा दोघांची आकडेवारी.Indian cricket squad for Asian Games 2026: श्रेयय अय्यर, तिलक वर्मा, रवी बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्थी, वैभव सूर्यवंशी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.