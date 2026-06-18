Fact Check: तुमचा आदर करतो, पण...! वैभव सुर्यवंशीने खरचं संजय मांजरेकर यांना उलट उत्तर दिलं? पोस्ट व्हायरल, एकच खळबळ

Vaibhav Sooryavanshi Sanjay Manjrekar Viral Post Fact Check: भारतातील युवा १५ वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanshi) हा सध्या चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर वैभव सूर्यवंशीने भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक संजय मांजरेकर(Sanjay Manjrekar) यांना उलट उत्तर दिल्याची एक पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्यामुळे क्रिकेट विश्वात एकच खळबळ उडाली आहे. मात्र, या प्रकरणाची सत्यता समोर आल्यानंतर वेगळेच चित्र दिसून आले आहे..झालं असं की, भारत अ आणि श्रीलंका अ संघाच्या सामन्यानंतर वैभव सूर्यवंशीच्या मैदानावरील वर्तनावर संजय मांजरेकर यांनी टीका केली होती. त्यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून, आपण संघाचे प्रशिक्षक असतो तर वैभवला एक सामना बाहेर बसवले असते, असे मत व्यक्त केले होते..यानंतर सोशल मीडियावर वैभव सूर्यवंशीने संजय मांजरेकर यांना उलट उत्तर दिल्याचा दावा करणारी एक पोस्ट व्हायरल झाली. या पोस्टमध्ये वैभवने, "मी तुमचा आदर करतो, पण..." अशा शब्दांत मांजरेकरांना उत्तर दिल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे अनेकांनी ही पोस्ट खरी मानून ती मोठ्या प्रमाणात शेअर केली..मात्र एक वेगळच सत्य समोर आले की, ज्या अकाउंटवरून ही पोस्ट करण्यात आली होती ते संजय मांजरेकर यांचे अधिकृत अकाउंट नव्हते. हे एक अनधिकृत अकाउंट असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीने संजय मांजरेकर यांना प्रत्युत्तर दिल्याचा दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Pranit More: ३७० च्या बिर्याणीवरून आधीच राडा; आता वैभव सूर्यवंशीचा तो Video समोर, प्रणीत मोरे वैभवला काय म्हणाला....नेमकं काय समोर आलं?मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हायरल होत असलेली पोस्ट एका अनधिकृत अकाउंटवरून करण्यात आली होती. वैभव सूर्यवंशी किंवा संजय मांजरेकर या दोघांकडूनही अशा कोणत्याही संवादाबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या पोस्टवर विश्वास ठेवू नये, असे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.