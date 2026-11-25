Vaibhav Sooryavanshi half hour conversation with Yuvraj Singh: वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavsanshi) ने आशिया चषक रायझिंग स्टार्स स्पर्धेतील मंगळवारी झालेल्या सामन्यात सहा वर्ल्ड रेकॉर्डची नोंद केली. यूएईविरुद्धच्या लढतीत १५ वर्षीय वैभवने अवघ्या ५३ चेंडूंमध्ये तब्बल २०४ धावा ठोकून भारताला २५० धावांचे लक्ष्य १५ षटकांच्या आत पूर्ण करण्यास मदत केली. या विक्रमी खेळीपूर्वी वैभवला २-३ सामन्यांत अपयश आले होते आणि त्यामुळे तो चिंतेत होता. पण, एका दिग्गज व्यक्तिसोबत झालेल्या ३० मिनिटांच्या चर्चेने त्याची सर्व निराशा निघून घेली आणि त्याने मैदानावर वादळ आणले. .Fastest 150 हा माझाच विक्रम होता, जो मी तोडला... मी या सामन्यापूर्वी चार लोकांशी चर्चा केली होती. त्यात एक माझे वडील आहेत. माझे लहानपणीचे प्रशिक्षक मनिष होजा आणि माझा १९ वर्षांखालील संघातील मित्र प्रथम जाचक यांच्यासह मी युवराज ( सिंग) सरांशी मी चर्चा केली. त्यांच्यासोबत मी जवळपास अर्धा-एकतास चर्चा केली, असे वैभव सूर्यवंशीने BCCI ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले..Vaibhav Sooryavanshi: २८ षटकार अन् ५२ चेंडूंत द्विशतक... वैभवने रचले विश्वविक्रमांचे डोंगर! कोणते केलेत World Records? जाणून घ्या.तो म्हणाला, त्यांनी मला माझ्या फलंदाजीवरून काही समजावले. माझ्या बॅटीतून धावा होत नसल्याने थोडा निराश झालो होतो आणि मी युवी सरांसोबत याविषयी मनमोकळेपणाने गप्पा मारल्या. मला कोणत्या अडचणी येत आहेत, ते मी त्यांना सांगितल्या. मला त्यांनी अर्धा तास सर्व काही चांगल्या पद्धतीने समजावले. ते म्हणाले, तू २० चेंडू खेळून काढलीस तर धावा होतील. याशिवाय बऱ्याच काही तांत्रिक गोष्टी त्यांनी मला सांगितल्या. त्याचा मला आजच्या खेळीत फायदा झाला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.तो पुढे म्हणाल, मी त्याच मानसिकतेने मैदानावर उतरलो.. खेळपट्टी कशी मदत करतेय हे पाहिलं आणि चेंडू बॅटवर सहज येत होता, मग मी मोकळेपणाने फटकेबाजी केली. मागील काही सामन्यांत मला चांगल्या धावा करता आल्या नव्हत्या, त्यामुळे माझं लक्ष विचलित झाले होते. युवीसरांना मी माझा आदर्श मानतो, त्यांच्यासोबत चर्चा केल्याने खूप काही बदललं. त्यांची प्रत्येकी गोष्ट मी लक्ष देऊन ऐकली आणि त्यांनी मला खूप महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. त्यामुळे मी नेमकं कुठे चुका करतोय, हे समजलं. त्या चुका करण्याच्या मी आज टाळले आणि खूप मदत झाली. ( वैभव सूर्वयंशीच्या मुलाखतीचा पूर्ण Video ).तिन्ही फॉरमॅट खेळू शकतो...आयपीएलनंतर जेव्हा माझी मुलाखत घेतली गेली होती, तेव्हा मी म्हटलं होतं, की मी तिन्ही फॉरमॅट खेळू शकतो.. परिस्थितीनुसार खेळ बदलू शकतो, माझ्या खेळावर तेवढं माझं नियंत्रण आहे. मागील दोन सामन्यांत मी त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न करत होतो. आजची तोच विचार होता, परंतु चेंडू बॅटवर सहज येत होता आणि म्हणून मी माझा नैसर्गिक खेळ केला, असे वैभवने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.