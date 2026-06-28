VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीबाबत दिलीप वेंगसरकर यांचा मोठा सल्ला; 'सचिनचे हे गुण आत्मसात केले तरच बनेल महान क्रिकेटपटू'

Dilip Vengsarkar advice to Vaibhav Sooryavanshi: भारत आणि आयर्लंड यांच्यात सध्या दोन सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू आहे. मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताला आयर्लंडकडून ३४ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. या सामन्यात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची जोरदार चर्चा होती. मात्र, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांनी त्याला अंतिम अकरामध्ये संधी दिली नाही. वैभवच्या पदार्पणाबाबत चर्चा सुरू असतानाच भारताचे माजी कर्णधार दिलीप वेंगसरकर यांनी त्याच्या भवितव्याबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यांच्या मते, वैभवमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. मात्र, मोठा क्रिकेटपटू बनायचं असेल तर त्याने सचिन तेंडुलकरचे काही गुण आत्मसात केले पाहिजेत..काय म्हणाले दिलीप वेंगसरकर?पीटीआयशी बोलताना दिलीप वेंगसरकर म्हणाले, "जेव्हा मी सचिन तेंडुलकरला पहिल्यांदा खेळताना पाहिलं, तेव्हा तो वयापेक्षा खूप परिपक्व वाटत होता. क्लब क्रिकेट आणि शालेय स्पर्धांमध्ये त्याने सातत्याने धावा केल्या. त्यामुळे तो मोठ्या स्तरावर खेळण्यासाठी तयार होता.".Ravichandran Ashwin: वैभव सूर्यवंशीबाबत अश्विनचे मोठे विधान; 'पाणी द्यायलाही तयार राहा' म्हणत दिला खास सल्ला!.ते पुढे म्हणाले, "सचिन खूप शिस्तप्रिय, एकाग्र आणि मेहनती होता. वैभवसारख्या तरुण खेळाडूंनी हे गुण त्याच्याकडून शिकले पाहिजेत. हेच गुण त्याला पुढे मोठा क्रिकेटपटू बनवू शकतात.".वैभवमध्ये प्रचंड क्षमतावेंगसरकर यांनी वैभवच्या फलंदाजीचंही कौतुक केलं. ते म्हणाले, "मला खात्री आहे की त्याला लवकरच संधी मिळेल आणि तो त्या संधीचं सोनं करेल. तो खूप चांगला खेळाडू आहे. त्याच्यात अफाट क्षमता आहे. त्याचे फटके, बॅटचा स्विंग आणि हँड-आय कोऑर्डिनेशन अप्रतिम आहे. टी-२० क्रिकेटमध्ये त्याने जे दाखवलं आहे, ते खरोखरच वेगळ्या दर्जाचं आहे.".IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीसाठी आर. अश्विनचा खास संदेश; म्हणाला 'तो फक्त १५ वर्षांचा आहे, पण....कसोटी क्रिकेटबाबत काय म्हणाले?वैभव कसोटी क्रिकेटमध्येही यशस्वी होईल का, असा प्रश्न विचारला असता वेंगसरकर म्हणाले, "आता त्याच्याबद्दल निष्कर्ष काढणं घाईचं ठरेल. सध्या तो टी-२० क्रिकेटमध्ये चमकत आहे. मोठ्या फॉरमॅटमध्ये तो कसा खेळतो, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. मात्र, त्याच्याकडे गुणवत्ता आहे आणि संधी मिळाल्यावर तो तिथेही चांगली कामगिरी करेल, असा मला विश्वास आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.