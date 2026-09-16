पहिल्या दोन सामन्यांत संधी नाही, पण आता वैभव सूर्यवंशीची बारी? श्रेयस अय्यरच्या वक्तव्याने समीकरण बदललं; तिसऱ्या T20 मध्ये खेळणार?

Vaibhav Sooryavanshi : भारताने अफगाणिस्तानविरुद्धचा दुसरा टी-२० सामना जिंकून तीन सामन्यांची मालिका २-० अशी खिशात घातली आहे. आता मालिकेतील शेवटचा सामना १७ सप्टेंबरला होणार आहे. हा सामना जिंकून भारताला मालिकेत ३-० असा क्लीन स्वीप करण्याची संधी आहे..दुसरा सामना जिंकल्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने तिसऱ्या सामन्यात संघात बदल होण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन सामन्यांपासून अंतिम अकराच्या बाहेर असलेल्या वैभव सूर्यवंशीला तिसऱ्या टी-२०मध्ये संधी मिळू शकते..IND vs AFG: वैभव संजू ईशान श्रेयस सगळे तयार, मग तिलक वर्माचं काय? AB डिव्हिलियर्सने टीम इंडियासमोर उभा केला मोठा पेच, ‘तो कुठे खेळणार?.दुसऱ्या सामन्यात भारताला वरुण चक्रवर्तीच्या जागी रवि बिश्नोईला संघात घ्यावं लागलं. वरुण दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर झाला आहे. आता तिसऱ्या सामन्यात आणखी काही बदल होऊ शकतात. सामना जिंकल्यानंतर श्रेयस अय्यरला तिसऱ्या सामन्यात अंतिम अकरात बदल होणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्याने संघातील बाहेर बसलेल्या खेळाडूंना संधी देण्याचे संकेत दिले..“नक्कीच आम्हाला बाहेर बसलेल्या खेळाडूंना खेळण्याची संधी द्यायची आहे. त्यांना खेळपट्टीची सवय होणं आणि थोडा सराव मिळणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे पुढच्या सामन्यात त्यांना संधी देण्याची ही चांगली वेळ आहे,” असं श्रेयस अय्यरने सांगितलं..श्रेयस अय्यरच्या या वक्तव्यानंतर वैभव सूर्यवंशीच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे. संजू सॅमसन संघात परतल्यापासून वैभवला पहिल्या दोन सामन्यांत अंतिम अकरात स्थान मिळालं नाही.वैभवने इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत भारताकडून टी-२० पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेतही तो खेळला होता. या मालिकेत त्याची कामगिरी चांगली झाली होती आणि त्याला मालिकावीराचा पुरस्कारही मिळाला होता..VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीसोबतच्या स्पर्धेवर संजू सॅमसनने सोडलं मौन; थेट सांगितलं, टीम इंडियात नेमकं काय सुरू आहे? .मात्र, अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेतील पहिल्या दोन सामन्यांत सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा सलामीला उतरले. दुसऱ्या सामन्यात सॅमसनने २२ चेंडूत ५७ धावा केल्यामुळे त्याला तिसऱ्या सामन्यातून बाहेर ठेवणं सोपं जाणार नाही. त्यामुळे तिसऱ्या सामन्यात वैभवला संधी मिळते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. भारताने मालिका आधीच जिंकली असल्याने संघ व्यवस्थापन काही खेळाडूंना संधी देतं का, याकडे आता लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.