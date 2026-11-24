Vaibhav Sooryavanshi 28 ball hundred against UAE : १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने अखेर मरगळ झटकून टाकणारी खेळी केली. आशिया चषक रायझिंग स्टार स्पर्धेत वैभवला मागील दोन सामन्यांत काही खास करता आले नव्हते. त्यात पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात अपयशी ठरल्याची सल त्याला टोचत होती. त्याने तो सर्व राग यूएईविरुद्धच्या सामन्यात काढला. १६ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना त्याने वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला... लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये दोनवेळा १६ किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरला. त्यानंतर त्याने शतकाला गवसणी घातली..हरप्रीत सिंगने १४४ चेंडूंत १३० धावांची खेळी करून यूएईला सावरले. त्याच्या खेळीत १२ चौकार व ४ षटकारांचा समावेश होता. त्याला मुहम्मद शाहदाद ( २८), इथान डिसुझा ( २५) व कर्णधार बसिल हमीद ( नाबाद ३६) यांची साथ मिळाली. यूएईने ८ बाद २४९ धावा केल्या. भारतासाठी अर्शद खानने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. २५० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभवने पहिल्या षटकात सलग तीन षटकार खेचले. त्याने हे वादळ कायम राखताना १६ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.अभिषेक शर्मासह त्याने पहिल्या विकेटसाठी ३.३ षटकांत ६८ धावा जोडल्या. अभिषेक ५ चेंडूंत १२ धावांवर पायचीत झाला. अभिषेकला यूएईचा गोलंदाज इब्रार अहमदने चल जा आता, असा इशारा केला. त्यामुळे मैदानावरील वातावरण तापले होते. पण, वैभवने आपले लक्ष्य विचलित होऊ दिले नाही आणि यूएईच्या गोलंदाजांचा पालापाचोळा केला. प्रभसिमरन सिंग ३ धावांवर झेलबाद झाला, परंतु त्याची वैभवसह ४० धावांची भागीदारी झाली. वैभवने ३० चेंडूंत शतक पूर्ण करताना विश्वविक्रमाला गवसणी घातली..Quickest team 100 in List A one day cricket५ षटके - भारत 'अ' विरुद्ध यूएई, दोहा, २०२६६.३ षटके - न्यूझीलंड विरुद्ध श्रीलंका, क्राइस्टचर्च, २०१५६.३ षटके - भारत 'अ' विरुद्ध श्रीलंका 'अ', डंबुला, २०२६६.४ षटके - न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड, वेलिंग्टन, २०१५.Fastest List A Centuries (All-Time)२८ चेंडूं - वैभव सूर्यवंशी ( भारत अ वि. यूएई, २०२६) २९ चेंडू - जॅक फ्रेझर-मॅकगर्क ( दक्षिण ऑस्ट्रेलिया वि. तस्मानिया, २०२३)३१ चेंडू - एबी डिव्हिलियर्स ( दक्षिण आफ्रिका वि. वेस्ट इंडिज, २०१४)३२ चेंडू - सकिबुल गानी ( बिहार वि. अरुणाचल प्रदेश, २०२५)३३ चेंडू - इशान किशन ( झारखंड वि. कर्नाटक , २०२५ ) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.