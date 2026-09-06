Duleep Trophy Final : वैभव सूर्यवंशीने भारताच्या 'Best' गोलंदाजाला झोडले; ४,६,४ असे सुरेख फटके खेचले, पाहात रहावा असा Video

Duleep Trophy Final 2026 East Zone vs South Zone : १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) पुन्हा एकदा आपल्या फटकेबाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले. पण, यावेळी वैभवची आक्रमक खेळी खास ठरली, कारण त्याच्यासमोर भारताचा बेस्ट गोलंदाज मोहम्मद सिराज ( Mohammed Siraj) होता. वैभवने काही सुरेख फटके मारून सिराजलाही हैराण केले. पूर्व विभागाकडून खेळणाऱ्या या युवा फलंदाजाने अभिमन्यू इश्वरणसह शतकी सलामी दिली आणि दक्षिण विभागाच्या गोलंदाजांना चोप दिला..वैभवने उपांत्य फेरीच्या लढतीत ९२ व ४० धावांची विक्रमी खेळी केली होती. मध्य विभागाविरुद्धच्या सामन्यात त्याच्या अर्धशतकाने विश्वविक्रम नोंदवला होता. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावणारा तो सर्वात युवा फलंदाज ठरला होता. त्यामुळे त्याच्या आजच्या सामन्यातील कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष होते. यावेळी त्याच्यासमोर मोहम्मद सिराज व श्रेयस गोपाळ हे अनुभवी गोलंदाज होते. सिराज व वैभव, यांच्यातली लढाई पाहण्यासाठी साऱ्यांची उत्सुकता होती..५५ वर ALL OUT; तरीही हा 'शहाणा' म्हणतो, पाकिस्तान बेस्ट टीम अन् आशिया चषक जिंकणार! नेटकऱ्यांनी घेतलं फैलावर Video.वैभव व अभिमन्यू जोडीने पहिल्या विकेटसाठी १४.४ षटकांत १०० धावांची भागीदारी केली. या जोडीने उपांत्य फेरीच्या लढतीतही १६१ धावांची विक्रमी भागीदारी केली होती. या दोघांच्या सातत्यामुळे पूर्व विभागाने पाया मजबूत केला..वैभवने भारतीय गोलंदाज सिराजच्या एका षटकात ४,६,४ खेचले. त्याचं टायमिंग पाहण्यासारखं होतं. सिराजही काही काळ अवाक् झाला... सी व्ही मिलिंदने वैभवला माघारी पाठवले. त्याने ३७ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ४४ धावांची खेळी केली. अभिमन्यूही ८६ चेंडूंत १० चौकार व १ षटकार खेचून ७२ धावांवर रन आऊट झाला. सिराजच्या पहिल्या ९ षटकांच्या स्पेलमध्ये ६.११ सरासरीने ५५ धावा चोपल्या गेल्या..VAIBHAV SOORYAVANSHI: फिफ्टीपासून फक्त ६ धावा दूर अन् वैभव सूर्यवंशी OUT! दुलीप ट्रॉफी फायनलमध्ये विकेट कशी गमावली?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.