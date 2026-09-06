Cricket

Duleep Trophy Final : वैभव सूर्यवंशीने भारताच्या 'Best' गोलंदाजाला झोडले; ४,६,४ असे सुरेख फटके खेचले, पाहात रहावा असा Video

Vaibhav Sooryavanshi viral batting video against Mohammed Siraj: पूर्व विभाग आणि दक्षिण विभाग यांच्यातील दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने आपल्या फटकेबाजीने पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
Duleep Trophy 2026

Vaibhav Sooryavanshi takes on Mohammed Siraj with brilliant strokeplay

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Duleep Trophy Final 2026 East Zone vs South Zone : १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) पुन्हा एकदा आपल्या फटकेबाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले. पण, यावेळी वैभवची आक्रमक खेळी खास ठरली, कारण त्याच्यासमोर भारताचा बेस्ट गोलंदाज मोहम्मद सिराज ( Mohammed Siraj) होता. वैभवने काही सुरेख फटके मारून सिराजलाही हैराण केले. पूर्व विभागाकडून खेळणाऱ्या या युवा फलंदाजाने अभिमन्यू इश्वरणसह शतकी सलामी दिली आणि दक्षिण विभागाच्या गोलंदाजांना चोप दिला.

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