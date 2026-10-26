IND vs NZ 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशी ओपनिंगला येणार? तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त भारताच्या Playing XI मध्ये चक्रावरणारे प्रयोग दिसणार...

Will Vaibhav Sooryavanshi open for India in third T20I? भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला तिसरा ट्वेंटी-२० सामना वेलिंग्टन येथे खेळवला जाणार आहे आणि या सामन्यातून इशान किशनने दुखापतीमुळे माघार घेतली आहे. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीला आणखी एकदा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळणार हे निश्चित आहे. भारताने २-० अशी आघाडी घेतली आहे आणि त्यांना मालिका जिंकण्यासाठी उर्वरित ३ सामन्यांपैकी एक विजय पुरेसा आहे. त्यामुळे भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये प्रयोग पाहायला मिळू शकतात.. त्याचाच एक भाग म्हणून वैभवला मंगळवारी होणाऱ्या सामन्यात सलामीला खेळण्याची संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .पण, संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा, यांचा फॉर्म पाहता त्यांची जोडी बदलण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे मंगळवारच्या सामन्यातही संजू-अभिषके ही जोडीच सलामीला खेळताना दिसेल. मधल्या फळीत तिसऱ्या क्रमांकावर वैभवला संधी मिळेल, त्यानंतर श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी ही फळी आहेच. तिलकने दुसऱ्या सामन्यात अविश्वसनीय खेळ करताना संघाला थरारक विजय मिळवून दिला होता आणि त्याला प्लेअर ऑफ मॅचच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND A vs NZ A Test: देवदत्त पडिक्कलची १९९ धावांवर विकेट ढापली! भारतीय फलंदाज अम्पायरवर संतापला, नेमकं काय घडलं? Video.नितीशनंतर नमन धीर व अक्षर पटेल हे अष्टपैलू खेळाडू प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कायम राहतिली. रेड्डीने दुसऱ्या सामन्यात १३ चेंडूंत २६ धावा केल्या आणि नमननेही १७ चेंडूंत ३१ धावांची खेळी केली होती. गोलंदाजी विभागात भारताला काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. भुवनेश्वर कुमारने दोन सामन्यांत ९० धावा देताना १ विकेट घेतली आणि अर्शदीप सिंगही काही चांगली गोलंदाजी करू शकलेला नाही. तरीही उद्याच्या सामन्यात ही जोडी कायम राहिल. प्रिन्स यादव आणि मयांक यादव यापैकी कोणाला संधी मिळते याची उत्सुकता असेल..India's likley playing XI for 3rd T20I vs NZ : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, प्रिन्स यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.