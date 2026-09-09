1980s Photo Prompt Chatgpt : वैभव सूर्यवंशी ते रोहित शर्मा! क्रिकेटपटूंचा Retro अवतार पाहिलात का? ८०च्या दशकातील फोटो...

Indian Cricketers In Retro 80s Look: 1980s photo prompt chatgpt : इंस्टाग्रामवर अचानक १९८० च्या दशकात गेल्यासारखा भास तुम्हालाही होतोय का? आज सोशल मीडियावर अनेक सेलिब्रेटी १९८०च्या दशकात, ते कसे दिसत असतील असे फोटो पोस्ट करताना दिसत आहेत. त्यात भारतीय क्रिकेटपटूही मागे नाहीत आणि इंडियन प्रीमिअर लीगमधील फ्रँचायझींनी तर आपल्या खेळाडूंचा १९८०च्या दशकातील फोटो अल्बमच पोस्ट केले आहेत. पण, हा ट्रेंड का दिसतोय... तर त्याचं उत्तर सोप्प आहे. ChatGpt ने त्यांचं नवं फिचर आणलं आहे आणि त्यात तुम्ही तुमचा आताचा फोटो हा १९८०च्या दशकात कसा दिसेल, हे पाहू शकता.. त्यामुळेच सोशल मीडिया ८०च्या दशकात गेल्याचे दिसतंय...राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स आदी फ्रँचायझींनी त्यांच्या खेळाडूंचे फोटो ChatGpt च्या मदतीने १९८०च्या दशकात ते कसे दिसत असतील असे करून घेतले आहेत. त्यात सर्वात जास्त चर्चा रंगलीय ती १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या ( Vaibhav Soorayavanshi) फोटोची. भारतीय क्रिकेटमध्ये सध्या वैभवचा ट्रेंड सुरू आहे आणि तो ८०च्या दशकात असता तर कसा दिसला असता यासाठी अनेकांनी त्याचे फोटो चॅट जीपीटीला प्रॉम्ट देऊन तसे तयार केले आहेत आणि ते सर्वांच्या पसंतीतही उतरत आहेत. .How to make a 1980s photo on ChatGPTआता तुम्ही हे फोटो कसे तयार करू शकता...ChatGPT वर तुम्ही तुमचा फोटो अपलोड कराChatGPTला तो फोटो १९८० च्या दशकात रुपांतरीत करण्यास सांगात्यात तुम्ही तुमची केशरचना, कपडे, दागिने, बॅगग्राऊंड आणि नेमका फोटो कसा हवाय हे सांगाएकदा का ChatGPT ने तुम्हाला फोटो तयार करून दिला की मग तो इंस्टावर पोस्ट करून टाका.1980s photo prompt ChatGPTUsing my uploaded photo, show me what I would have looked like around 1985. Preserve my identity, facial features, skin tone, age, and recognizable appearance. Reimagine my hair, clothing, accessories, and surroundings with bold, unmistakably mid-1980s styling—expressive silhouettes, statement accessories, layered details, distinctive colors, and textures. Make it feel like a genuine 1985 photograph with analog grain, faded color, direct flash, and subtle softness. Add a period-accurate 1980s red-orange date stamp in the lower corner. No modern objects or text..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.