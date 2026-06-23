१२ चौकार, १३ षटकार! वैभव सूर्यवंशीच्या भीडूचे ३२ चेंडूंत शतक; राजस्थान रॉ़यल्सचा फलंदाज IPL 2027 मध्ये यशस्वी जैस्वालच्या जागी खेळणार?

Can Aman Rao Perala replace Yashasvi Jaiswal in IPL? १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी मैदान गाजवत असताना राजस्थान रॉयल्सच्या ताफ्यातून आणखी एख स्फोटक फलंदाज तयार झाला आहे. वैभवने दोन दिवसापूर्वी श्रीलंका अ संघाविरुद्ध लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान अर्धशतकाचा विक्रम नावावर केला होता आणि तो आता आयर्लंड मालिका गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. अशात त्याच्या RR संघातील भीडूने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये भारतीयांमध्ये सर्वात वेगवान ट्वेंटी-२० शतकाचा विक्रम नावावर केला. RR च्या विविध पोस्ट नुसार २२ वर्षीय अमन राव पेराला याने तेलंगणा ट्वेंटी-२० लीगमध्ये ३२ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. यशस्वी जैस्वाल मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात जाणार असल्याची चर्चा असताना अमनची ही फटकेबाजी फ्रँचायझीसाठी आश्वासक ठरतेय..अमनने अवघ्या ३२ चेंडूंमध्ये केलेल्या शतकामुळे, भारतीय देशांतर्गत ट्वेंटी-२० लीगमध्ये सर्वात जलद शतक करण्याचा भारतीय फलंदाजाचा विक्रम मोडला. RR ने X वर दिलेल्या माहितीनुसार, अमनने मेडक फाल्कन्सविरुद्ध एकूण ४८ चेंडूंचा सामना करत १२ चौकार आणि १३ षटकारांच्या मदतीने १४२ धावा ठोकल्या. त्याने २९५.८३ च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली..अमन आघाडीचा फलंदाज आहे आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये हैदराबादचे प्रतिनिधित्व करतो. आयपीएल २०२६ च्या लिलावात राजस्थान रॉयल्सने त्याला ३० लाख रुपयांना करारबद्ध केले होते, परंतु त्या हंगामात त्याला पदार्पण करण्याची संधी मिळाली नाही. .यशस्वीला रिप्लेसमेंट...मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात हार्दिक पांड्याच्या बदल्यात यशस्वी जैस्वाल, अशी चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. वैभव सूर्यवंशीच्या फटकेबाजीसमोर यशस्वी झाकोळला जात असल्याचे अनेकांचे मत आहे आणि त्यामुळे तो कदाचित मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात जाऊ शकतो. असे झाल्यास वैभव व अमन ही जोडी सलामीला खेळवण्याचा विचार फ्रँचायझी करू शकते..IND vs IRE: माशी शिंकली, आयर्लंड मालिका सुरू होण्यापूर्वी भारताच्या स्टार खेळाडूने माघार घेतली; इंग्लंडविरुद्धही खेळण्याची शक्यता कमी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.