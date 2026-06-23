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१२ चौकार, १३ षटकार! वैभव सूर्यवंशीच्या भीडूचे ३२ चेंडूंत शतक; राजस्थान रॉ़यल्सचा फलंदाज IPL 2027 मध्ये यशस्वी जैस्वालच्या जागी खेळणार?

Aman Rao Perala fastest century in Telangana T20 League: वैभव सूर्यवंशीने लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान अर्धशतक झळकावून चर्चेत असतानाच राजस्थान रॉयल्सच्या आणखी एका युवा फलंदाजाने विक्रमी कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. यशस्वी जैस्वाल संघ सोडण्याची चर्चा सुरू असताना या नव्या खेळाडूने लक्ष वेधले आहे.
Aman Rao Perala fastest century in Telangana T20 League

Aman Rao Perala fastest century in Telangana T20 League

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Can Aman Rao Perala replace Yashasvi Jaiswal in IPL? १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी मैदान गाजवत असताना राजस्थान रॉयल्सच्या ताफ्यातून आणखी एख स्फोटक फलंदाज तयार झाला आहे. वैभवने दोन दिवसापूर्वी श्रीलंका अ संघाविरुद्ध लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान अर्धशतकाचा विक्रम नावावर केला होता आणि तो आता आयर्लंड मालिका गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. अशात त्याच्या RR संघातील भीडूने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये भारतीयांमध्ये सर्वात वेगवान ट्वेंटी-२० शतकाचा विक्रम नावावर केला. RR च्या विविध पोस्ट नुसार २२ वर्षीय अमन राव पेराला याने तेलंगणा ट्वेंटी-२० लीगमध्ये ३२ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. यशस्वी जैस्वाल मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात जाणार असल्याची चर्चा असताना अमनची ही फटकेबाजी फ्रँचायझीसाठी आश्वासक ठरतेय.

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